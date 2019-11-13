Внешний фон "зовет" к продолжению продаж акций - Алор Брокер

Внешний фон "зовет" к продолжению продаж акций, снижение рынка на открытии среды может составить около 0,3-0,5%, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Поддержка по индексу Мосбиржи находится в районе 2900 пунктов, и в среду, по крайней мере в первой половине дня, мы сделаем к ней очередной шаг. Пытаться взять что-то сейчас на отскок рискованно, нужно либо дождаться уверенного разворота, либо снижения индекса Мосбиржи в район 2900 пунктов. Американские фьючерсы снижаются в пределах четверти процента, под отметку 62 доллара за баррель ушла нефть. С учетом того, что фьючерс на индекс РТС потерял во вторник вечером 0,4%, ждем отрицательного открытия российского рынка акций (снижение составит около 0,3-0,5%)", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.