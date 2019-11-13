Возможно продолжение попыток снижения индекса Мосбиржи к отметке 2930 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги вторника умеренным снижением в рамках 0,3% по индексу Мосбиржи. Коррекция от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели, составляет около 2%. "В краткосрочной перспективе допускаем продолжение попыток снижения индекса в направлении к отметке в 2930 пунктов. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление "Газпромом" новой дивидендной политики 28 ноября)", - отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.