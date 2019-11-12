Рубль вечером слегка ускорил снижение к доллару и евро в ожидании новостей о соглашении США и Китая

Москва. 12 ноября. Доллар и евро немного усилили темпы повышения на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слегка ускорил снижение к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,63 руб./EUR1, подорожав на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,29 копейки - до 67,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро в ходе малоактивных торгов вторника. Инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем и решения американского президента Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили. Трамп в минувшую пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона. Трамп, однако, сообщил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал президент.

Ожидается также, что Трамп объявит на этой неделе, что откладывает принятие решения о том, вводить ли пошлины на автомобили из ЕС. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. По данным собеседника издания, решение о введении пошлин будет отложено еще на шесть месяцев. Однако, добавил он, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в рубле во вторник продолжаются спокойные торги, пара "доллар-рубль" вечером преодолела отметку 64 руб./$1. "Если говорить в целом, то, возможно, в последние несколько дней внешний фон для внутреннего валютного рынка, как и для других локальных рынков, стал чуть более негативным. На прошлой неделе индекс валют развивающихся стран консолидировался на максимальных отметках за последние два-три месяца, на этой неделе наблюдается некоторый откат с этих уровней. Это находит отражение и в динамике рубля. В свою очередь, баланс внутренних рисков на горизонте ближайших нескольких недель остается нейтральным, резкого ослабления котировок не ждем. Скорее всего, в ближайшее время пара "доллар-рубль" продолжит торговаться чуть выше уровня 64 руб./$1", - полагает Поддубский.

"Инвесторы находятся в приподнятом настроении в ожидании сегодняшнего выступления Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, где он может официально подтвердить или опровергнуть готовность отменить пошлины на товары китайского импорта в рамках первого этапа соглашения с Пекином, а также прокомментировать решение по переносу срока введения импортных пошлин на европейские автомобили. Оба вопроса на текущий момент остаются неясными для рынков, что заметно сдерживает активность игроков. Однозначные позитивные ответы американского президента могли бы помочь рынкам продолжить рост. Впрочем, вероятность того, что Трамп внесет ясность в ситуацию, не очень велика, а потому участники торгов могут разочароваться", - полагает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Цены на нефть эталонных марок умеренно укрепляются в ходе торгов во вторник после снижения днем ранее из-за неопределенности по поводу торговых переговоров между США и Китаем. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,42% - до $62,46 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,55% - до $57,17 за баррель.

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 ноября на 5,91 копейки, до 63,853 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,24 копейки, до 70,4235 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 18,23 копейки по отношению к пятнице, 8 ноября (в понедельник, 11 ноября, торги этим контрактом не проводились из-за выходного дня в США, где отмечали День ветеранов). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 8,1 копейки и составил 63,9884 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 794,427 млн, из которых $767,986 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 26,441 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 4,64 копейки по отношению к понедельнику, до 70,5113 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 3,63 копейки и составил 70,5384 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR631,2 млн, из которых EUR243,62 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR387,58 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 12 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 214,19 млрд рублей (при лимите 2 трлн 310 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 214,19 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 5 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 210 млрд рублей (при лимите 1 трлн 210 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 216 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 12 ноября разместил 27-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 490 млрд 995,3 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,9390% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9586% от номинала.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов незначительно снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 6,83% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,67% и 6,68% годовых соответственно, ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились также на 1 б.п. - до 6,74% и 6,81% годовых соответственно.