Рынок акций РФ снизился третий день подряд, локомотивом отката выступили Газпром и Норникель

Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ во вторник снизился третий день подряд, несмотря на утренние попытки отскока вслед за мировыми площадками в ожидании выступления президента США Дональда Трампа, который может прояснить вопрос с торговыми переговорами между США и Китаем, а также о пошлинах в отношении ЕС. Локомотивом отката индексов выступили бумаги "Газпрома" и "Норникеля", а фаворитами - бумаги "Ростелекома" в преддверии совета директоров компании по вопросу дивидендов и по покупке 100% Tele2.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2951,16 пункта (-0,4%, днем индекс превышал 2980 пунктов), индекс РТС - 1449,35 пункта (-0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 64,15 рубля (+0,26 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,6%) из-за упавшего в цене никеля в Лондоне до минимума с августа на новостях о том, что Индонезия снимает временные ограничения на экспорт никелевой руды. Также снизилась цена акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1% "префы"), "Газпрома" (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+6,1% и +6,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%).

Повестка дня заседания совета директоров "Ростелекома" 13 ноября предусматривает рассмотрение доли участия компании в ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2), обсуждение вопроса о цене размещения дополнительных акций "Ростелекома", договора купли-продажи акций мобильного оператора между Tele2 Russia Holding AB (акционерами которого являются ВТБ (MOEX: VTBR), структура Алексея Мордашова и банк "Россия") и "Ростелекомом", а также рассмотрение условий обмена доли Tele2 и акций "Ростелекома" между Tele2 Russia Holding AB, ООО "Мобител" (дочка "Ростелекома") и "Ростелекомом". Также совет директоров компании рассмотрит результаты госоператора за 9 месяцев и обсудит дивиденды за этот период ("Ростелеком" платит промежуточные дивиденды за 9 месяцев, в прошлом году они составляли 2,5 рубля на акцию).

Сейчас "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2. Еще 55% компании у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - банку "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров.

В Азии во вторник преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,5%) в ожидании свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявила китайская сторона.

Также ожидается решение Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили, сообщает MarketWatch.

Трамп может объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Однако, добавил собеседник издания, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Нефть во вторник подросла в ожидании новостей, но цена Brent к 18:50 МСК находилась вблизи уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,64 за баррель (+0,7% и -0,5% накануне), декабрьская цена WTI - $57,34 за баррель (+0,8% и -0,7% в понедельник).

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Однако США, Бразилия и Норвегия могут наводнить рынок свежей нефтью, что, по мнению Morgan Stanley, может привести к падению котировок почти на 30% (то есть до $45 за баррель) в том случае, если страны ОПЕК+ не будут увеличивать объемы сокращения производства. Аналитики Citigroup и BNP Paribas ожидают снижения цен до уровня чуть выше $50 за баррель.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ попытался во вторник возобновить рост вслед за мировыми площадками на надеждах на выступление Трампа в рамках Экономического клуба Нью-Йорка. Ожидается, что он может рассказать о текущем состоянии переговоров с Китаем, а также отложить принятие импортных пошлин на европейские автомобили. Однако к вечеру распродажи возобновились, "Газпром" утянул индексы вниз, а самыми слабыми оказались бумаги ГМК "Норникель" на фоне падения цен на никель. Кроме того, в группе аутсайдеров также оказались Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюс", что выглядит логично на фоне растущих надежд на торговое перемирие США и КНР.

Рубль также начинал день укреплением, но затем растерял свои достижения из-за усиления доллара на глобальном рынке. Некоторую тревожность вызывают призывы в Госдуме ввести мягкое регулирование курса рубля и валютные ограничения на движение капитала. Законодатели опасаются, что в условиях возможной турбулентности на глобальном рынке курс рубля может показать высокую волатильность, что приведет к разогреву инфляции и оттоку капитала. Проект основных направлений ДКП, разработанный в ЦБ, планируется рассмотреть в Думе 20 ноября.

В Европе культивировали надежды на то, что Трамп отложит введение импортных пошлин на европейские автомобили. Вышедшая статистика добавила оптимизма: в Великобритании безработица упала в сентябре до 3,8% при ожиданиях сохранения на уровне 3,9%, в Германии индекс текущих условий ZEW улучшился до минус 24,7 пункта с минус 25,3 пункта в октябре, хотя ожидалось более радикальное улучшение.

Нефть также рассчитывает на прогресс в торговых отношениях США с партнерами. Поддержкой также выступают предварительные оценки запасов в США, которые указывают на сокращение объемов хранимой нефти на терминале в Кушинге. Кроме того, появляется аналитика по поводу снижения прогнозов роста добычи в США в связи с устойчивым падением буровой активности. Реакцию рынок акций РФ на выступление Трампа будет отыгрывать в среду вместе с остальными площадками, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Норникеля" подешевели вслед за никелем после отмены запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии. Рост акций "Ростелекома" произошел без очевидных фундаментальных драйверов и может быть связан с ожиданиями новостей в отношении промежуточных дивидендов по итогам заседания совета директоров 13 ноября. Акции "Ростелекома" (84,17 рубля) находятся недалеко от годового пика 84,5 руб. Сигнал в пользу начала нисходящей коррекции поступит при закреплении ниже 82 руб., считает аналитик.

Инвесторы ждут выступления президента США Трампа и новостей в отношении торгового вопроса. На рынке сохраняется торговая неопределенность, а сигналы из США и Китая часто поступают противоречивые. Трамп пообещал отложить ввод пошлин на импорт европейских автомобилей на 6 месяцев либо же вовсе отказаться от подобной меры.

Индексы МосБиржи и РТС в конце сессии опустились в район краткосрочных поддержек 2940 и 1455 пунктов. Долларовый индекс чувствовал себя менее уверенно ввиду ослабления рубля. Оба индикатора продолжают выход из зон перекупленности и обладают потенциалом снижения, целями которого могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков (2875 и 1415 пунктов). Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2935-2985 пунктов, считает Кожухова.

Портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также полагает, что Трамп может официально подтвердить или опровергнуть готовность отменить пошлины на товары китайского импорта в рамках первого этапа соглашения с Пекином, а также прокомментировать решение по переносу срока введения импортных пошлин на европейские автомобили. Оба вопроса на текущий момент остаются неясными для рынков, что заметно сдерживает активность покупателей. Однозначные позитивные ответы американского президента могли бы помочь рынкам продолжить рост. Впрочем, вероятность того, что Трамп внесет ясность в ситуацию, не очень велика, а потому участники торгов могут разочароваться.

Нефть умеренно подросла после коррекции, однако потенциал роста видится ограниченным, поскольку участники рынка не верят, что на заседании ОПЕК+ в начале декабря участники соглашения согласуют какое-либо увеличение объема сокращения добычи, особенно в условиях потепления торговых отношения Китая и США. Последнее заметно сокращает риски ослабления спроса на нефть и, соответственно, необходимость дальнейшего снижения предложения, считает Кирсанова.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков отметил рост акций "Ростелекома" перед тем, как совет директоров телекоммуникационной компании 13 ноября обсудит параметры сделки по присоединению Теle2 и дату собрания акционеров по этому вопросу. Акции "Норникеля" дешевеют вслед за никелем, хотя позитивом для бумаг являются новости по дивидендам ГМК - накануне совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 604,09 рубля на акцию. С учетом дивидендов за первое полугодие в размере 883,93 рубля всего в 2019 году компания может выплатить в виде дивидендов почти 2,3 тыс. рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности по текущей цене на уровне более 12,5%, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,2%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,3%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-4,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,6%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,8%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+22,4%), акции "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+15,8%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,8%).

Акции АК "ЮТэйр" поднялись к уровням марта после заявления главы Сбербанка Германа Грефа о согласовании плана реструктуризации задолженности авиакомпании, которая может избежать банкротства.

Подросли акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,3%) на фоне выхода отчета за 9 месяцев по МСФО: чистая прибыль выросла на 22,3% в годовом выражении (до 13,7 млрд рублей), EBITDA увеличилась на 12% (до 21,5 млрд рублей). Прогноз по EBITDA на 2019 год подтвержден на уровне 28-30 млрд рублей, говорится в презентации "Юнипро".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,687 млрд рублей (из них 15,987 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 8,591 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).