Изменения цен евробондов РФ во вторник незначительные в ожидании заявлений Трампа о торговой сделке с КНР

Москва. 12 ноября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне отсутствия ярко выраженной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries); глобальные инвесторы не предпринимают активных действий на рынке в ожидании заявлений президента США Дональда Трампа относительно перспектив торговой сделки с Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 18 базисных пунктов по отношению к закрытию 11 ноября и составила 114,1% от номинала, что соответствует доходности 2,73% годовых (снижение на 6 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 12 ноября всего на 2 базисных пункта, составив 100,66% от номинала. Их доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 1,66% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 5 базисных пунктов, составив 107 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику всего на 3 базисных пункта - до 126,87% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,1% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 8 базисных пунктов, до 123,01% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,05% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 3 базисных пункта, подешевев до 110,13% от номинала, что соответствует доходности 3,03% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 2 базисных пункта, до 109,47% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 2,835% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 14 базисных пунктов, опустившись до 118,11% от номинала (доходность выросла почти на 1 пункт и составила 4,145% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 6 пунктов, до 107,4% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,15% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается ценовая стагнация, которая сформировалась под давлением общемирового снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. Каких-то значимых факторов, которые могли бы спровоцировать активизацию продавцов, пока нет. При этом котировки базовых активов - US Treasuries - в целом относительно стабильны и не дают повода для игры на понижение. По всей видимости, некоторые участники рынка посчитали, что в результате отмечавшегося в последние недели ралли на долговых рынках котировки оказались несколько завышенными, и начали фиксировать прибыль", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.

В ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, которое состоится позднее во вторник, Дональд Трамп, как ожидается, представит обновленную информацию о торговой политике США и переговорах между Пекином и Вашингтоном. На прошлой неделе Трамп заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.