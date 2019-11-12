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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций во вторник продолжил снижение вопреки внешнему позитиву - Промсвязьбанк
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12 ноября 2019 года 18:45
Рынок акций во вторник продолжил снижение вопреки внешнему позитиву - Промсвязьбанк
Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, несмотря на позитивный внешний фон, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Покупки в наших акциях могла поддержать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 62,5 доллара за баррель. Также росту наших активов способствовала динамика на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. Проигнорировав данные факторы, к 18:15 мск индекс МосБиржи потерял 0,4%, отступив в район 2950 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и Норильского никеля, упавшие на 2,5% и 3% соответственно. Лучше рынка торговались обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома, рост которых превысил 5,5%. "Отметим, что текущее движение российского рынка укладывается в рамки коррекции, а говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно. Сигналом к подобному развитию событий может считаться пробой среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов декабря 2018 года, который в текущий момент совместно с уровнем 2730 пунктов образует двойную поддержку. Ближайшей же сильной поддержкой для индекса МосБиржи сейчас выступает уровень 2840", - заключает Богдан Зварич.
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13 ноября 2019 года 16:36
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих... читать дальше
.13 ноября 2019 года 16:01
БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". читать дальше
.13 ноября 2019 года 15:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Exelon Corporation - американской энергетической корпорации с рыночной капитализацией более $43 млрд. Бумагам присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет $55... читать дальше
.13 ноября 2019 года 15:41
Москва. 13 ноября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков, способных стать драйверами дальнейшего движения нацвалюты. читать дальше
.13 ноября 2019 года 15:19
В среду рублевая валюта ослабляется до уровней, близких к 64,3. Умеренное ослабление рубля видится обоснованным как со стороны внешнерыночных факторов, так и факторов долгового рынка, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На этой неделе рыночная эйфория... читать дальше
.13 ноября 2019 года 14:16
Сменяющаяся динамика внешнеторгового конфликта между США и Китаем продолжает держать рынок золота в напряжении, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. Успехи в переговорах в сочетании с улучшением настроений... читать дальше
.13 ноября 2019 года 13:41
Рынок ОФЗ продолжает оставаться перекупленным, коррекция не позволит Минфину найти большой спрос на аукционах, говорится в комментарии Райффайзенбанка. В среду на аукционах Минфин сместил предложение в среднесрочный сегмент: размещаются 6-летние ОФЗ 26229 в объеме, ограниченном лишь доступным... читать дальше
.13 ноября 2019 года 12:38
Консолидация Т2 РТК Холдинга, скорее всего, приведет к увеличению долговой нагрузки "Ростелекома", но сделка уже ожидаема рынком и стратегически может быть оправдана. Аналитики Уралсиба подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Ростелекома". Совет директоров "Ростелекома"... читать дальше
.13 ноября 2019 года 11:54
(добавлен 3-й абзац и таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была... читать дальше
.13 ноября 2019 года 11:45
Рынок акций РФ утром снижается во главе с "Газпромом" вслед за миром в отсутствие позитива по переговорам США-КНР
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ утром в среду снижается вслед за мировыми площадками из-за разочарований инвесторов заявлениями президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, локомотивом отката и объемов торгов выступают бумаги "Газпрома" на фоне возросших рисков убытков концерна из-за разбирательства с "Нафтогазом". читать дальше
.13 ноября 2019 года 11:31
У рубля есть неплохие шансы для продолжения восстановления при сохранении устойчивости рынка нефти - "НФК-Сбережения"
Если в ближайшей перспективе рынок нефти будет сохранять устойчивость, то рубль имеет неплохие шансы продолжить восстановление, говорится в комментарии "НФК-Сбережения". Ключевым фактором неопределенности на сегодня является вопрос предстоящего начала расходования средств из ФНБ и влияния этого... читать дальше
.13 ноября 2019 года 10:55
Рынок ОФЗ в последние дни проходит через период коррекции. Позитив со стороны внешних факторов постепенно улетучивается: ожидания следующего снижения ставки ФРС сдвинулись уже на сентябрь 2020 года, неопределенность вокруг торговой сделки между США и Китаем остается высокой, сообщается в... читать дальше
.13 ноября 2019 года 10:47
iti пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".... читать дальше
.13 ноября 2019 года 10:30
Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне отсутствия явных изменений в торговых переговорах США-Китай
Москва. 13 ноября. Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия явных изменений в торговых отношениях между США и Китаем. читать дальше
.13 ноября 2019 года 10:29
а фоне крайне узких кредитных премий потенциал снижения доходности у евробондов РФ отсутствует, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Рынок евробондов ЕМ пока крайне слабо реагирует на недавний резкий рост доходностей UST. По итогам торгов вторника доходность UST’10 скорректировалась вниз на 1 б.п.... читать дальше
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