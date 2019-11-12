Подтверждена рекомендация "держать" для акций "Юнипро" - ИК "Велес Капитал"

"Юнипро" представила отчетность за 9М19 и провела конференц-звонок, по итогам которых подтверждена рекомендация "держать" для акций компании, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Результаты оказались лишь немного хуже наших прогнозов, но в целом показали позитивную картину: рост выручки составил 8% г/г., EBITDA - 12%, прибыль увеличилась на 20%. Основными позитивными факторами стал рост цен РСВ на электроэнергию и рост выработки г/г. По итогам отчетности и конференц-звонка мы подтверждаем нашу целевую цену акции "Юнипро" на уровне 2,9 руб. и рекомендацию "держать". Единственным негативным моментом, который сдерживает рост котировок "Юнипро", остается неопределенность с процессом поглощения Fotrum-Uniper. Ситуация должна разрешиться в начале 2020 года", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин.