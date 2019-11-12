Рубль днем развернулся вниз и слабеет к доллару и евро в ожидании новостей о соглашении США и Китая

Москва. 12 ноября. Доллар и евро перешли к небольшому укреплению на "Московской бирже" во вторник днем; после утреннего повышения рубль развернулся вниз и немного дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,56 руб./EUR1, подорожав на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,73 копейки - до 66,98 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 ноября на 5,91 копейки, до 63,853 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,24 копейки, до 70,4235 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз после небольшого укрепления при открытии торгов и дешевеет к доллару и евро днем во вторник. Инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем и решения американского президента Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили. Трамп в минувшую пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона. Трамп, однако, сообщил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал президент.

Ожидается также, что Трамп объявит на этой неделе, что откладывает принятие решения о том, вводить ли пошлины на автомобили из ЕС. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. По данным собеседника издания, решение о введении пошлин будет отложено еще на шесть месяцев. Однако, добавил он, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

"Центральной темой дня станет выступление Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка. Учитывая непредсказуемость президента США и широкий круг вопросов (президент, вероятно, коснется темы экономической ситуации в стране, действий ФРС и Китая), то стоит ожидать повышения волатильности на рынках и, возможно, изменения сантимента. Не стоит забывать о теме импичмента, которая получит развитие после того, как Трамп заявил о готовности опубликовать стенограмму своей апрельской телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским. Из новостного фона также выделим информацию о намерении Трампа отложить введение пошлин на импорт европейских автомобилей на 6 месяцев. Напомним, что в мае президент США отсрочил введение пошлин на 180 дней, срок истекает в эту среду, но серьезной реакции на эту новость ожидать не стоит", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

"Внешний фон остается умеренно негативным, по-прежнему создавая определенные риски для рубля. Источником негатива остаются политические темы, в частности, риторика вокруг торговых переговоров, которая в последние дни была довольно напряженной. Ключевой риск для рубля на сегодняшний день связан с выступлением Трампа в 20:00 МСК, где могут прозвучать очередные заявления в отношении Китая. В остальном факторы, оказывающие в настоящее время влияние на рубль, остаются сбалансированными, не создавая существенных предпосылок для изменения курса рубля. Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких уровней с начала 2014 года", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после снижения днем ранее из-за неопределенности по поводу торговых переговоров между США и Китаем. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,39% - до $62,42 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,37% - до $57,07 за баррель.

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

Банк России во вторник, 12 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 214,19 млрд рублей (при лимите 2 трлн 310 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 214,19 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 5 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 210 млрд рублей (при лимите 1 трлн 210 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 216 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 12 ноября разместил 27-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 490 млрд 995,3 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,9390% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9586% от номинала.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов незначительно снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 6,83% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,67% и 6,68% годовых соответственно, ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились также на 1 б.п. - до 6,74% и 6,81% годовых соответственно.