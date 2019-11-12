ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Exxon Mobil

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" присвоило акциям американской корпорации Exxon Mobil - крупнейшей нефтяной компании в мире с рыночной капитализацией более $300 млрд - рекомендацию "покупать", целевая цена составляет $87 при текущей рыночной цене около $71,5, потенциал роста - 21,8%.

Компания Exxon Mobil представила финансовые результаты за третий квартал 2019 года, которые оказались лучше ожиданий, констатирует в комментарии ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. Добыча нефти и газа Exxon Mobil в отчетном периоде подросла на 3% и составила 3,899 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Помимо этого отмечаются стабильные денежные потоки у компании Exxon Mobil, благодаря чему она на протяжении 37 лет повышает дивиденды. На текущий момент дивидендная доходность составляет 4,8%, что весьма неплохо для компании, которая является крупнейшей мире по капитализации в нефтегазовом секторе (медианное значение дивидендной доходности по сектору - около 3,0%, дивидендная доходность индекса S&P 500 - 1,86%).

"Мы по-прежнему рекомендуем "покупать" акции Exxon Mobil и сохраняем целевую цену на прежнем уровне - $87 за акцию", - указывает Вадим Сысоев .

Exxon Mobil занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей нефти и природного газа, а также производством и реализацией нефтепродуктов. Кроме того, компания производит и продает нефтехимические продукты, такие как олефины, ароматические нефтепродукты, полиэтилен и полипропиленовые пластики. Деятельность Exxon Mobil охватывает все ключевые регионы мира (США, Канада, Европа, Африка, Азия, Австралия), а сети АЗС компании располагается на территории более 100 стран.

Доказанные запасы нефти у Exxon Mobil превышают 21 млрд баррелей нефтяного эквивалента, при этом компания ежедневно добывает порядка 3,9 млн баррелей нефти. Ключевым преимуществом вертикально-интегрированной компании Exxon Mobil является ее сбалансированная бизнес-модель, что значительно снижает зависимость от динамики цен на "черное золото". Также плюсом Exxon Mobil является низкий долг, который по итогам 2019 года ожидается в районе $41 млрд, тогда как показатель отношения долга к капиталу (debt to capital) составил 16,9%, что является одним из самых низких значений в нефтяной отрасли.