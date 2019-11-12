Goldman Sachs повысил оценку GDR Роснефти на 8%, сохранив рекомендацию "держать"

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,2 до $7,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Аналитики скорректировали модель оценки "Роснефти" с учетом ее финансовых результатов за третий квартал 2019 года, повысив свой прогноз по EBITDA компании в 2019, 2020 и 2021 годах на 7%, 5% и 5% соответственно.

В то же время эксперты оставили неизменной рекомендацию "держать" для GDR "Роснефти". Как отмечается в материалах инвестбанка, хотя аналитики и ожидают продолжения роста ее дивидендов на фоне растущей прибыли, дивидендная доходность по этим бумагам остается менее привлекательной по сравнению с другими компаниями сектора. По прогнозам Goldman Sachs в 2019-2020 годах дивдоходность бумаг "Роснефти" в среднем составит 9% против 10-11% у "Татнефти" (MOEX: TATN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $7,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,05 за штуку.