.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Goldman Sachs повысил оценку GDR Роснефти на 8%, сохранив рекомендацию "держать"
.
12 ноября 2019 года 15:00
Goldman Sachs повысил оценку GDR Роснефти на 8%, сохранив рекомендацию "держать"
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,2 до $7,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Аналитики скорректировали модель оценки "Роснефти" с учетом ее финансовых результатов за третий квартал 2019 года, повысив свой прогноз по EBITDA компании в 2019, 2020 и 2021 годах на 7%, 5% и 5% соответственно. В то же время эксперты оставили неизменной рекомендацию "держать" для GDR "Роснефти". Как отмечается в материалах инвестбанка, хотя аналитики и ожидают продолжения роста ее дивидендов на фоне растущей прибыли, дивидендная доходность по этим бумагам остается менее привлекательной по сравнению с другими компаниями сектора. По прогнозам Goldman Sachs в 2019-2020 годах дивдоходность бумаг "Роснефти" в среднем составит 9% против 10-11% у "Татнефти" (MOEX: TATN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $7,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,05 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК
.
13 ноября 2019 года 16:36
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих... читать дальше
.13 ноября 2019 года 16:01
БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". читать дальше
.13 ноября 2019 года 15:45
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Exelon Corporation - американской энергетической корпорации с рыночной капитализацией более $43 млрд. Бумагам присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет $55... читать дальше
.13 ноября 2019 года 15:41
Москва. 13 ноября. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков, способных стать драйверами дальнейшего движения нацвалюты. читать дальше
.13 ноября 2019 года 15:19
В среду рублевая валюта ослабляется до уровней, близких к 64,3. Умеренное ослабление рубля видится обоснованным как со стороны внешнерыночных факторов, так и факторов долгового рынка, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На этой неделе рыночная эйфория... читать дальше
.13 ноября 2019 года 14:16
Сменяющаяся динамика внешнеторгового конфликта между США и Китаем продолжает держать рынок золота в напряжении, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. Успехи в переговорах в сочетании с улучшением настроений... читать дальше
.13 ноября 2019 года 13:41
Рынок ОФЗ продолжает оставаться перекупленным, коррекция не позволит Минфину найти большой спрос на аукционах, говорится в комментарии Райффайзенбанка. В среду на аукционах Минфин сместил предложение в среднесрочный сегмент: размещаются 6-летние ОФЗ 26229 в объеме, ограниченном лишь доступным... читать дальше
.13 ноября 2019 года 12:38
Консолидация Т2 РТК Холдинга, скорее всего, приведет к увеличению долговой нагрузки "Ростелекома", но сделка уже ожидаема рынком и стратегически может быть оправдана. Аналитики Уралсиба подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Ростелекома". Совет директоров "Ростелекома"... читать дальше
.13 ноября 2019 года 11:54
(добавлен 3-й абзац и таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была... читать дальше
.13 ноября 2019 года 11:45
Рынок акций РФ утром снижается во главе с "Газпромом" вслед за миром в отсутствие позитива по переговорам США-КНР
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ утром в среду снижается вслед за мировыми площадками из-за разочарований инвесторов заявлениями президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, локомотивом отката и объемов торгов выступают бумаги "Газпрома" на фоне возросших рисков убытков концерна из-за разбирательства с "Нафтогазом". читать дальше
.13 ноября 2019 года 11:31
У рубля есть неплохие шансы для продолжения восстановления при сохранении устойчивости рынка нефти - "НФК-Сбережения"
Если в ближайшей перспективе рынок нефти будет сохранять устойчивость, то рубль имеет неплохие шансы продолжить восстановление, говорится в комментарии "НФК-Сбережения". Ключевым фактором неопределенности на сегодня является вопрос предстоящего начала расходования средств из ФНБ и влияния этого... читать дальше
.13 ноября 2019 года 10:55
Рынок ОФЗ в последние дни проходит через период коррекции. Позитив со стороны внешних факторов постепенно улетучивается: ожидания следующего снижения ставки ФРС сдвинулись уже на сентябрь 2020 года, неопределенность вокруг торговой сделки между США и Китаем остается высокой, сообщается в... читать дальше
.13 ноября 2019 года 10:47
iti пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".... читать дальше
.13 ноября 2019 года 10:30
Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне отсутствия явных изменений в торговых переговорах США-Китай
Москва. 13 ноября. Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия явных изменений в торговых отношениях между США и Китаем. читать дальше
.13 ноября 2019 года 10:29
а фоне крайне узких кредитных премий потенциал снижения доходности у евробондов РФ отсутствует, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Рынок евробондов ЕМ пока крайне слабо реагирует на недавний резкий рост доходностей UST. По итогам торгов вторника доходность UST’10 скорректировалась вниз на 1 б.п.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.