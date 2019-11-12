BofA-ML поднял оценку акций АЛРОСА на 7%, сохранив рекомендацию "продавать"

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) c 62 рублей до 66 рублей за штуку после публикации компанией сильных финансовых результатов за третий квартал 2019 года, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем аналитики сохраняют негативный взгляд на компанию в свете слабости мирового рынка алмазов и подтверждают рекомендацию "продавать" для ее бумаг.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 86,41 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 75,41 рубля за штуку.