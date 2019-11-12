Данные по денежному рынку и кредитованию в Китае оказываются хуже ожиданий - Julius Baer

В октябре в Китае новые банковские кредиты и совокупный объем кредитования резко сократились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Это может быть отчасти связано с сезонным эффектом, но замедление роста кредитования по сравнению с прошлым годом по-прежнему указывает на слабость в секторе. Между тем Народный банк Китая (НБК), похоже, довольно осторожно относится к смягчению денежно-кредитной политики.

Совокупное социальное финансирование (широкое определение объемов кредитования и ликвидности в экономике) в октябре сократилось сильнее ожиданий из-за падения объема новых кредитов и выпуска специальных облигаций местных органов власти, подчеркивает эксперт Julius Baer. Слабые данные отчасти обусловлены сезонным фактором: в октябре динамика в секторе обычно слабее, чем в сентябре. В связи с этим годовой рост непогашенного совокупного финансирования снизился лишь незначительно (до 10,7% с 10,8% в сентябре).

На прошлой неделе Народный банк Китая в целях поддержки экономики сократил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на один год на пять базисных пунктов. Этот довольно осторожный шаг стал первым снижением с 2016 года. По мнению Софи Альтерматт, он сигнализирует о том, что НБК действует очень осмотрительно и пока не готов к реализации масштабной программы смягчения денежно-кредитной политики. Потенциальной проблемой для центрального банка может быть продолжающийся рост потребительских цен, вызванный ростом цен на свинину, который уже начал распространяться на другие виды мяса.

"Мы по-прежнему ожидаем еще одно снижение нормы обязательных резервов, которое, однако, может быть отложено на начало 2020 года, в то время как еще одно значимое снижение учетной ставки маловероятно. Мы не ожидаем, что (потенциальные) меры по смягчению политики смогут компенсировать замедление роста. Наш прогноз по приросту реального ВВП Китая в IV квартале составляет 5,9%, в результате чего среднегодовые темпы роста экономики в 2019 году составят 6,1%". - резюмирует экономист Julius Baer.