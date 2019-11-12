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Главная / Мнения аналитиков / Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают - Промсвязьбанк
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12 ноября 2019 года 10:46
Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают - Промсвязьбанк
Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. "Внешний фон для рубля немного ухудшился – если на прошлой неделе индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) штурмовал максимумы с конца июля (уровень 1650 пунктов), то за последние две-три торговые сессии индекс несколько отступил от своих локальных максимумов", - отмечает эксперт банка. Что касается общерыночных тенденций, то заметное влияние на риск-аппетит, по мнению Михаила Поддубского, может оказать сегодняшнее выступление Президента США Д.Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка. Его речь с большой долей вероятности будет содержать высказывания в отношении торговых дискуссий с Китаем и ЕС, а также теоретически выступление может анонсировать экономическую повестку на второй президентский срок в случае его переизбрания (в преддверии выборов 2016 г. именно на этой площадке Д.Трамп представил экономическую программу первого президентского срока). "Внутренние факторы, на наш взгляд, пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля, - указывает аналитик Промсвязьбанка. - По нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 трлн руб.), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного".
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12 ноября 2019 года 11:17
Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких отметок с начала 2014 года - "Нордеа Банк"
Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких отметок с начала 2014 года, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль умеренно укрепляется в утренние часы вторника, оставаясь ниже отметки 64 в паре с долларом и вблизи 70,4 в паре с евро. Внешний фон остается умеренно негативным,... читать дальше
.12 ноября 2019 года 11:02
убль сохранит сильные позиции до конца года (USD/RUB 63,5 на 4к'19) благодаря поддержке фундаментальных факторов, даже несмотря на легкую коррекцию на долговом рынке (доходности прибавили 3-4 бп вдоль кривой в понедельник), считают аналитики Росбанка. Более низкие выплаты по внешнему долгу до конца... читать дальше
.12 ноября 2019 года 10:27
Во вторник ожидается консолидация рынка ОФЗ вблизи текущих уровней; внимание инвесторов по-прежнему будет сконцентрировано на инфляции и комментариях представителей ЦБ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Неделя началась с коррекции на рынке ОФЗ – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. – до... читать дальше
.12 ноября 2019 года 10:23
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне восстановления нефти и в ожидании новостей о соглашении США и Китая
Москва. 12 ноября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть и в ожидании новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.12 ноября 2019 года 10:10
Потенциал краткосрочной нисходящей коррекции на рынке акций полностью еще не реализован - ИК "Велес Капитал"
о вторник утром российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения внешнего фона, а также близости технически важных отметок. Однако потенциал краткосрочной нисходящей коррекции полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится,... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:58
Во вторник аналитики ждут нейтрального открытия торов российскими акциями с тенденцией к незначительному росту. В дальнейшем ожидается "околонулевая" динамика, однако потенциал краткосрочной нисходящей коррекции, по мнению экспертов, полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится. читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:56
Фьючерсы на Brent в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров между США и Китаем, говорится в комментарии "БКС Брокер". В начале недели нефтяные котировки оказались под давлением из-за сомнений... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:50
Москва. 12 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:45
Во вторник ожидается продолжение снижения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2950-3000 пунктов - Промсвязьбанк
нешние и внутренние факторы, которые стимулировали восходящее движение индекса Мосбиржи к историческим максимумам ослабевают, это выражается в сохранении коррекционных настроений. Во вторник ожидается продолжение снижения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2950-3000 пунктов, говорится в... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики. Азиатские рынки акций во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник. читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:37
нешний фон перед стартом торгов вторника в России слабо позитивный, рынки могут немного снизить свою тревожность. Отечественные фондовые индексы начнут день с попытки восстановить потери предыдущей сессии, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:26
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное, это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом в пределах 0,1-0,3%, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". Несмотря на умеренное падение в понедельник, в индексах... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:18
Во вторник ожидается нейтральная динамика рынка акций в первой половине дня, а в дальнейшем возможно как повышение, так и понижение фондового рынка, говорится в комментарии Алор Брокер. По итогам понедельника российский рынок акций снизился на 0,4% и закрылся около отметки 2961 пункт. Ближайшая... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:02
Внутренние факторы пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля, внешний фон немного ухудшился, шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки 64 возрастают, говорится в комментарии Промсвязьбанка. На внутреннем валютном рынке в понедельник в связи с банковским выходным в США (День... читать дальше
.11 ноября 2019 года 19:44
Рынок акций начал неделю со снижения на опасениях за торговую сделку США-КНР, выросли ВТБ и Сургутнефтегаз
Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за мировыми площадками из-за резкого усиления напряженности в Гонконге и ослабления оптимизма в отношении торговой сделки США с Китаем; в аутсайдерах выступили акции Polymetal и "Норникеля" на фоне падения никеля, а в лидерах роста - акции ВТБ и обновившие максимумы с мая 2006 года акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
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