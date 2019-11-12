Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают - Промсвязьбанк

Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. "Внешний фон для рубля немного ухудшился – если на прошлой неделе индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) штурмовал максимумы с конца июля (уровень 1650 пунктов), то за последние две-три торговые сессии индекс несколько отступил от своих локальных максимумов", - отмечает эксперт банка.

Что касается общерыночных тенденций, то заметное влияние на риск-аппетит, по мнению Михаила Поддубского, может оказать сегодняшнее выступление Президента США Д.Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка. Его речь с большой долей вероятности будет содержать высказывания в отношении торговых дискуссий с Китаем и ЕС, а также теоретически выступление может анонсировать экономическую повестку на второй президентский срок в случае его переизбрания (в преддверии выборов 2016 г. именно на этой площадке Д.Трамп представил экономическую программу первого президентского срока).

"Внутренние факторы, на наш взгляд, пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля, - указывает аналитик Промсвязьбанка. - По нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 трлн руб.), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного".