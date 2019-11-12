Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне восстановления нефти и в ожидании новостей о соглашении США и Китая

Москва. 12 ноября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть и в ожидании новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,75-63,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,79 руб./$1 (-10,25 копейки уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,38 руб./EUR1 (-11,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,93 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,46 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов после просадки по итогам предыдущих торгов, прошедших в неактивном режиме из-за праздничного выходного дня в США (в стране накануне отмечался День ветеранов). Инвесторы продолжают ждать новостей относительно торгового соглашения США и Китая. Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона. Трамп, однако, заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал президент.

В центре внимания мировых рынков также остается ситуация в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Рано утром в понедельник была прервана работа на некоторых линиях метро, районы вокзалов и торговых центров патрулируются силами правопорядка. Протестующие использовали баррикады, чтобы блокировать дороги через финансовый центр. Накануне полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после снижения днем ранее из-за неопределенности в ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,48% - до $62,48 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,4% - до $57,09 за баррель.

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.