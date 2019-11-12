Утренние прогнозы: потенциал краткосрочной нисходящей коррекции не исчерпан

Во вторник аналитики ждут нейтрального открытия торов российскими акциями с тенденцией к незначительному росту. В дальнейшем ожидается "околонулевая" динамика, однако потенциал краткосрочной нисходящей коррекции, по мнению экспертов, полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник ожидается нейтральная динамика рынка акций в первой половине дня, а в дальнейшем возможно как повышение, так и понижение фондового рынка. Однако масштабных распродаж не наблюдается, покупки могут в любой момент вернуться и в основные "голубые фишки". Ждем открытия рынка акций около уровней закрытия понедельника. Скорее всего, околонулевая динамика будет наблюдаться как минимум и на протяжении первой половины дня. В дальнейшем рынок может как начать восстанавливаться, так и продолжать небольшое снижение, пространство для обоих маневров есть".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Внешние и внутренние факторы, которые стимулировали восходящее движение индекса Мосбиржи к историческим максимумам, ослабевают, это выражается в сохранении коррекционных настроений. Во вторник ожидается продолжение снижения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2950-3000 пунктов. Избежать сильной просадки помогут стабильные цены на нефть.".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом в пределах 0,1-0,3%, в районе 2965-2970 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2980, 2990 пунктов. После открытия с минимальным повышением индекс Мосбиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения внешнего фона, а также близости технически важных отметок, в связи с чем, вероятно, выйдут в умеренный плюс. Потенциал краткосрочной нисходящей коррекции, однако, полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится. На мировых площадках во вторник ждут выступления Трампа и комментариев в отношении торгового вопроса".