Brent в ближайшие дни может консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель - БКС

Фьючерсы на Brent в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров между США и Китаем, говорится в комментарии "БКС Брокер".

В начале недели нефтяные котировки оказались под давлением из-за сомнений относительно успешного подписания "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Представители держав по-прежнему не могут договориться по ряду "чувствительных" вопросов. Так, например, Китай настаивает на обязательной договоренности по снижению торговых пошлин уже на "первой фазе", в то время как американская сторона пока ограничивается размытыми формулировками по данному вопросу.

"Фьючерсы на Brent в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров. В случае существенного прогресса котировки могут преодолеть отметку $63 и сложить новую волну роста в район $65-65,5 за баррель", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.