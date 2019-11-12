Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики, Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на сообщении СМИ, касающемся поставок самолетов Boeing 737 MAX, в то время как S&P и Nasdaq снизились по итогам торгов. Boeing надеется начать поставки самолетов 737 MAX авиакомпаниям до конца текущего года, даже если регуляторы к этому времени не утвердят соответствующую программу подготовки пилотов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может снять запрет на полеты самолетов 737 MAX уже в декабре, и по словам источников, Boeing обсуждает с регулятором вопрос о том, может ли компания возобновить отправку этих самолетов клиентам до того, как их пилоты пройдут необходимую подготовку.

В центре внимания участников рынков остаются торговые переговоры США и Китая. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявила китайская сторона. Трамп, однако, заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал президент США. Рынок также продолжил следить за ситуацией в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Азиатские рынки акций во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику. Инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем. Также ожидается решение американского президента Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили. Трамп может объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Однако, добавил собеседник издания, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,84%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:59 МСК опустился на 0,03%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,37%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:18 МСК увеличилось на 0,66%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,29%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после снижения днем ранее из-за неопределенности в ходе торговых переговоров между США и Китаем. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,56% - до $62,53 за баррель. В понедельник их цена снизилась на 0,53%, составив на закрытие $62,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,51% - до $57,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,66%, закрывшись на отметке $56,86 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,494 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,872 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 ноября снизился по отношению к предыдущему дню на 0,07% и составил 108,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (9-11 ноября) 0,005%, опустившись до 645,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (-0,6%), "ВЭБ.РФ-001Р-10" (-0,53%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-06R" (+0,34%), "Альфа-банк-002Р-02" (+0,34%) и "АФК Система-1Р-09" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило 6-летние облигации серии 001Р-17R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 31 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,86% годовых.

Россельхозбанк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01R-Р объемом 5 млрд рублей на уровне 6,75% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 11 ноября. Бонды размещаются по открытой подписке в рамках программы облигаций банка серии 001Р на 500 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 13 ноября.

ООО "СФО БКС структурные ноты" планирует 14 ноября начать размещение 3-летнего выпуска структурных облигаций с залоговым обеспечением 3-й серии объемом 600 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность получения дополнительного дохода и досрочного погашения выпусков.

ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) утвердило выпуск облигаций серии 001P-01 со сроком обращения 3 года объемом 8 млрд рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке. В последний раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле 2018 года. Он разместил выпуск 10-летних облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

Металлинвестбанк установил ставку 10-го купона облигаций серии БО-02 в размере 5,5% годовых. Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По выпуску 25 ноября предстоит оферта.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 12,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

АО им.Т.Г.Шевченко (Краснодарский край) выставило три оферты по облигациям серии 001P-01. Период предъявления первой оферты - с 13 по 24 декабря 2021 года, второй оферты - с 14 по 25 марта 2022 года, третьей оферты - с 20 июня по 1 июля 2022 года. Дата приобретения облигация по 1-й оферте - 17 января 2022 года, по 2-й оферте - 18 апреля 2022 года, по третьей оферте - 18 июля 2022 года. В рамках всех трех оферт количество приобретаемых облигаций составит не более 125 тыс. штук, цена приобретения - 100% от номинала. Размещение выпуска объемом 500 млн рублей началось 24 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Дата погашения займа - 20 октября 2020 года. Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 5 лет.

АО "Открытие холдинг" 26 ноября проведет собрание владельцев облигаций выпуска серии БО-03 объемом 42 млрд рублей. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 14 ноября. На голосование будут вынесены четыре вопроса: первый - "Об избрании представителя владельцев биржевых облигаций серии БО-03 взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций", второй - "О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций серии БО-03 соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения", третий - "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-03, в решение о дополнительном выпуске N1 биржевых облигаций серии БО-03, в решение о дополнительном выпуске N2 биржевых облигаций серии БО-03, в решение о дополнительном выпуске N3 биржевых облигаций серии БО-03, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления", и третий - "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций серии БО-03". Какие изменения будут предложены для голосования, эмитент не сообщает. АО "Открытие холдинг" 26 сентября провело общее собрание владельцев облигаций серии БО-03, решения по очередной реструктуризации облигаций не были приняты ввиду отсутствия кворума. По данному выпуску ожидается оферта в январе следующего года.