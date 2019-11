Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики. Азиатские рынки акций во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики, Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на сообщении СМИ, касающемся поставок самолетов Boeing 737 MAX, в то время как S&P и Nasdaq снизились по итогам торгов.

Boeing надеется начать поставки самолетов 737 MAX авиакомпаниям до конца текущего года, даже если регуляторы к этому времени не утвердят соответствующую программу подготовки пилотов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может снять запрет на полеты самолетов 737 MAX уже в декабре, и по словам источников, Boeing обсуждает с регулятором вопрос о том, может ли компания возобновить отправку этих самолетов клиентам до того, как их пилоты пройдут необходимую подготовку. В соответствии с обсуждаемым планом, авиакомпании не смогут возобновить полеты самолетов 737 MAX до завершения процесса обучения пилотов.

Акции Boeing завершили торги подъемом на 4,55%.

В центре внимания участников рынков остаются торговые переговоры США и Китая.

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявила китайская сторона.

Трамп, однако, заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал президент США.

Рынок также продолжил следить за ситуацией в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Акции General Electric Co. подешевели на 1,48% после роста в течение восьми предыдущих торговых сессий.

Стоимость бумаг Tupperware Brands Corp. снизилась на 1,18% в связи с тем, что компания приостановила выплату дивидендов.

Котировки акций Walgreens Boots Alliance Inc. подскочили на 5,08% на фоне сообщений СМИ о том, что американский фонд прямых инвестиций KKR & Co сделал официальное предложение о приобретении контрольного пакета акций ритейлера.

Акции компании Carbonite, предлагающей решения в области резервного копирования и восстановления данных, подорожали на 24,73% после того, как Open Text Corp. объявила о ее приобретении примерно за $800 млн. Стоимость сделки с учетом долга оценивается в $1,4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 10,25 пункта (0,04%) и составил 27691,49 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 6,07 пункта (0,2%) - до 3087,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 11,04 пункта (0,13%) и составил 8464,28 пункта.

Азиатские рынки акций во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику.

Инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем, сообщает MarketWatch. Также ожидается решение американского президента Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили.

Трамп может объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Однако, добавил собеседник издания, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Кроме того, в центре внимания продолжает оставаться ситуация в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:54 МСК выросли на 0,86% и на 0,35%. При этом подъем второго из этих индикаторов продолжается шестой день подряд.

Цена акций производителя бытовой электроники Sony выросла на 1,1%, став одним из лидеров подъема. Также поднимается стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,7%).

Котировки бумаг автопроизводителя Toyota Motor снижаются на 0,3%, его конкурента Honda Motor - повышаются на 0,7%.

Между тем дешевеют акции интернет-компании Rakuten (-1,8%), нефтедобывающей Inpex (-0,2%) и телекоммуникационной группы SoftBank (-0,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:59 МСК опустился на 0,03%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,37%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings увеличилась в ходе торгов в Гонконге на 1,9%, финансового конгломерата Citic Ltd. - на 2,9%, банка HSBC - на 0,1%.

При этом цена акций представителя сферы недвижимости Wharf Real Estate упала на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:18 МСК увеличилось на 0,66%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. поднимается на 1,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,3%.

Кроме того, растут котировки бумаг автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor - на 1,6%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,29%.

В лидерах снижения были акции банков, в том числе Westpac Banking (-3,5%) и Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (-0,9%). При этом рыночная стоимость еще двух крупных австралийских банков выросла: Commonwealth Bank of Australia - на 1%, National Australia Bank - на 0,7%.

Подорожали на 1,6% бумаги авиакомпаний Qantas Airways и Virgin Australia.

Капитализация ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после снижения днем ранее из-за неопределенности в ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подорожали на $0,14 (на 0,23%) - до $62,32 за баррель. В понедельник их цена снизилась на $0,33 (на 0,53%), составив на закрытие $62,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,15 (на 0,26%) - до $57,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,38 (на 0,66%), закрывшись на отметке $56,86 за баррель.

Развитие торговых переговоров США-КНР будет наиболее "значимым триггером" для настроений на нефтяном рынке, полагают аналитики AxiTrader.

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Однако США, Бразилия и Норвегия могут наводнить рынок свежей нефтью, что, по мнению Morgan Stanley, может привести к падению котировок почти на 30% (то есть до $45 за баррель) в случае, если ОПЕК+ не будут увеличивать объемы сокращения производства. Аналитики Citigroup и BNP Paribas ожидают снижения цен до уровня чуть выше $50 за баррель.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник выросла на 0,4% - до 454,3 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она поднялась на 0,2%.