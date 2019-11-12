Индекс Мосбиржи начнет торги вторника незначительным приростом - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное, это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом в пределах 0,1-0,3%, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

Несмотря на умеренное падение в понедельник, в индексах Мосбиржи и РТС пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Вместе с тем их относительное скромное двухдневное понижение вполне способно перерасти в более масштабный коррекционный спад в случае выхода негативных внешних новостей или существенного ухудшения настроений на нефтяном рынке. Не стоит забывать о том, что после серии обновлений исторических максимумов по индексу Мосбиржи во многих российских акциях может состояться активная фиксация среднесрочной прибыли, отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Среди значимых внутренних событий необходимо отметить, по мнению специалиста, заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой о том, что регулятор по-прежнему видит определенное пространство для снижения ключевой ставки. Это стоит трактовать как умеренно позитивный среднесрочный сигнал для локального рынка акций.

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное отклонение, которое пока не превышает 0,05%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавил 0,6%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом в пределах 0,1-0,3%, в районе 2965-2970 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2980, 2990 пунктов. После открытия с минимальным повышением индекс Мосбиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона", - прогнозирует Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики не ожидается, поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.