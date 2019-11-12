Ожидается нейтральная динамика рынка акций в первой половине вторника - Алор Брокер

Во вторник ожидается нейтральная динамика рынка акций в первой половине дня, а в дальнейшем возможно как повышение, так и понижение фондового рынка, говорится в комментарии Алор Брокер.

По итогам понедельника российский рынок акций снизился на 0,4% и закрылся около отметки 2961 пункт. Ближайшая поддержка расположена в районе чуть выше 2900 пунктов, так что пространство для снижения еще есть, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Однако масштабных распродаж не наблюдается, покупки могут в любой момент вернуться и в основные "голубые фишки".

Во вторник с утра внешний фон нейтральный. Около нуля торгуются американские фьючерсы, чуть выше 62 долларов за баррель располагается нефть.

"Таким образом, ждем открытия рынка акций около уровней закрытия понедельника. Скорее всего, околонулевая динамика будет наблюдаться как минимум и на протяжении первой половины дня. В дальнейшем рынок может как начать восстанавливаться, так и продолжать небольшое снижение, пространство для обоих маневров есть", - указывает Алексей Антонов.