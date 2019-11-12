Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки 64 возрастают - Промсвязьбанк

Внутренние факторы пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля, внешний фон немного ухудшился, шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки 64 возрастают, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

На внутреннем валютном рынке в понедельник в связи с банковским выходным в США (День Ветеранов) наблюдалась пониженная торговая активность - пара доллар/рубль провела торги в узком диапазоне 63,80-64, а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на "Московской бирже" составили 1,3 млрд долларов.

Внешний фон для рубля немного ухудшился - если на прошлой неделе, индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) "штурмовал" максимумы с конца июля (уровень 1650 пунктов), то за последние две-три торговые сессии индекс несколько отступил от своих локальных максимумов.

Что касается общерыночных тенденций, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, то заметное влияние на "риск-аппетит" может оказать выступление во вторник Президента США Д. Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка. Его речь с большой долей вероятности будет содержать высказывания в отношении торговых дискуссий с Китаем и ЕС, а также теоретически выступление может анонсировать экономическую повестку на второй президентский срок в случае его переизбрания (в преддверии выборов 2016 г. именно на этой площадке Д. Трамп представил экономическую программу первого президентского срока).

"Внутренние факторы, на наш взгляд, пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля. По нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 трлн руб.), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки 64 возрастают", - указывает Михаил Поддубский.