Рынок акций начал неделю со снижения на опасениях за торговую сделку США-КНР, выросли ВТБ и Сургутнефтегаз

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за мировыми площадками из-за резкого усиления напряженности в Гонконге и ослабления оптимизма в отношении торговой сделки США с Китаем; в аутсайдерах выступили акции Polymetal и "Норникеля" на фоне падения никеля, а в лидерах роста - акции ВТБ и обновившие максимумы с мая 2006 года акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи составил 2961,46 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1460,84 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,2%.

Доллар подрос до 63,86 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,2% на фоне падения цен на никель на 3,6%), Polymetal (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" обновили максимумы с мая 2006 года - цена сделок достигала 49,275 рубля (+5,6%), после чего скорректировалась до 48,55 рубля (+4,1%); объем торгов превысил 5,68 млрд рублей. В мае 2006 года акции достигали уровня 50,469 рубля за штуку. "Префы" "Сургутнефтегаза" в понедельник подросли до 38,99 рубля (+1,3%) при объеме торгов 0,917 млрд рублей.

Акции ВТБ выросли до 4,695 копейки (+2,1%, максимум сделок составил 4,734 копейки - пик с августа 2018 года), объем торгов превысил 4,459 млрд рублей.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", рост акций ВТБ в конце прошлой недели начался спустя день после публикации 7 ноября хороших результатов за третий квартал по МСФО (чистая прибыль группы ВТБ выросла на 42%, до 51,2 млрд рублей - прим. ИФ). Впрочем, рост начался даже не при открытии рынка 8 ноября, а только ближе к концу торговой сессии.

По мнению эксперта компании "БКС Экспресс" Павла Тенсина, рост акций ВТБ произошел в результате пробоя верхней границы "восходящего треугольника" в районе 0,044-0,0444 рубля за штуку. Долгосрочная картина в акциях ВТБ осторожно позитивная, бумаги придерживаются среднесрочного up-тренда, и при реализации позитивного сценария цена пробьет сопротивление 0,04715 рубля. Тогда долгосрочный "медвежий" тренд, вероятно, утратит силу. Негативный сценарий предполагает возобновление down-тренда после падения к 0,035 рубля и ниже. С технической точки зрения позитивный долгосрочный сценарий чуть более вероятен, считает эксперт.

Глава "ЛУКОЙЛа" (+0,1%) Вагит Алекперов сообщил журналистам в кулуарах конференции ADIPEC, что НК заинтересована в расширении присутствия в ОАЭ, примет участие в консорциуме по новому блоку концессии Гаша (Ghasha), а также рассматривает проекты газохимии в Арктике в партнерстве с "Газпромом" и "Газпром нефтью" (MOEX: SIBN). По словам Алекперова, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) закладывает в свой бюджет на 2020 год цену нефти в $50 за баррель. Также "ЛУКОЙЛ" не интересуется IPO Saudi Aramco, потому что "ЛУКОЙЛ" не институциональный инвестор, сообщил Алекперов.

Индексы в США в пятницу выросли, достигнув новых рекордных максимумов, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, которые ослабили оптимизм в отношении торговой сделки Штатов с Китаем.

Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

В минувший четверг официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Вместе с тем, в понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,8%), "минусуют" Европа (DAX, FTSE теряют 0,2-0,5%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне резкого усиления напряженности в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты.

Полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, в результате чего один из протестующих получил ранение, сообщают местные СМИ. Рано утром в понедельник была прервана работа на некоторых линиях метро, районы вокзалов и торговых центров патрулируются силами правопорядка. Протестующие использовали баррикады, чтобы блокировать дороги через финансовый центр. Накануне полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ.

Статданные из Китая, обнародованные в минувшие выходные, показали, что инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с января 2012 года на фоне скачка цен на свинину, тогда как цены производителей упали максимальными темпами более чем за три года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 3,8% в годовом выражении после подъема на 3% в сентябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Стоимость продуктов питания в Китае в октябре подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней существенно сократила поголовье свиней в стране.

Нефть вечером в понедельник отыграла утренние потери, Brent вернулась к росту, вызванному в пятницу статистикой Baker Hughes; к 18:50 МСК стоимость Brent находилась на $1,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 8 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,64 за баррель (+0,2% и +0,4% в пятницу), декабрьская цена WTI - $57,22 за баррель (-0,03% и +0,2% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,9%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось третью неделю подряд - на 7 единиц - до 684 установок.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, пессимизм на рынках вызвала фраза Трампа о том, что США не планируют масштабной отмены пошлин против Китая в рамках первого этапа торгового соглашения. В начале новой недели настрой инвесторам на некоторых торговых площадках также подпортили сообщения из Гонконга о ранениях протестующих и неоднозначные макроэкономические данные из Китая (в частности, чуть более слабый, чем ожидалось, индекс цен потребителей).

Во вторник ожидаются комментарии четырех представителей руководства ФРС и ЕЦБ, а также выступление Дональда Трампа. В среду в Вашингтоне выступит глава ФРС США Джером Пауэлл, в Палате представителей начнутся публичные слушания по делу об импичменте, а Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует прогноз мирового рынка энергоносителей (World Energy Outlook). В четверг выйдет ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, в пятницу в США ожидается статистика по розничной торговле и продолжатся слушания по делу об импичменте, отмечают эксперты.

По оценке эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, давление на мировые рынки оказывает возросшая неопределенность с американо-китайскими торговыми переговорами. В субботу президент США выразил обеспокоенность затягиванием данного процесса и неуверенность в том, что он встретится в этом году со своим китайским коллегой для подписания первого этапа внешнеторгового соглашения. Учитывая, что ранее в пятницу Трамп выразил несогласие относительно ранее заявленного обеими сторонами намерения отменить все пошлины, введенные Штатами против китайского импорта, что было условием подписания первого этапа сделки - все это усилило угрозу очередного срыва торговых переговоров.

Кроме того, снижению глобальных рисковых активов способствовало обострение ситуации в Гонконге, связанное с прошедшими акциями гражданского протеста. В результате гонконгский фондовый рынок испытал сильнейшее за несколько месяцев падение. Также беспокойство инвесторов вызывает ускорение потребительской инфляции в Китае, что ограничивает возможности по монетарному стимулированию экономики страны и подогревает опасения по поводу динамики глобального спроса на нефть, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Сургутнефтегаза" в понедельник возобновили спекулятивное повышение, бумаги Polymetal и "Норникеля" снизились на фоне просевших цен на золото, а также падения цен на никель. Акции ВТБ с технической точки зрения выглядят все более привлекательно и в рамках среднесрочного восходящего тренда достигли максимумов с августа 2018 года. Бумаги закрепились выше 4,6 копейки, а в случае преодоления сопротивления 4,8 копейки с большой долей вероятности будут стремиться к 5 копейкам за штуку. Падение ниже 4,6 копейки, напротив, откроет дорогу для коррекции в район 4,4-4,5 копейки. На данный момент имеет смысл сохранять "длинные" позиции по бумагам, а при преодолении поддержки частично фиксировать краткосрочную прибыль.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают уровни 2940 и 1455 пунктов соответственно. Коррекция может принять более серьезный оборот в случае резкого ухудшения настроений на мировых биржах, которые все еще держатся весьма уверенно, не теряя надежд на урегулирование торгового вопроса, считает Кожухова.

По словам главы отдела управления акциями компании "Сбербанк управление активами" Евгения Линчика, новости по торговым переговорам между США и Китаем остаются главным катализатором для рынков. В минувший четверг стороны подтвердили достижение взаимных договоренностей о постепенной отмене импортных пошлин в рамках первого этапа торгового соглашения. Однако оптимизм убавился в пятницу после заявления американского президента Трампа о том, что США пока не планируют масштабной отмены пошлин в отношении Китая в рамках первого торгового соглашения.

Нефть сорта Brent остается вблизи отметки $62 за баррель, оценивая новостной фон о торговых переговорах США и Китая - в случае эскалации этого конфликта следует ожидать ухудшения перспектив для мирового экономического роста, что негативно отразится на прогнозах спроса на энергоносители. На текущей неделе диапазон колебаний Brent может составить $60-63,5 за баррель, считает эксперт.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди полагает, что оптимизму рынков угрожает множество неопределенностей - в американо-китайских торговых отношениях, в политической перспективе Европы и ЕЦБ, в вопросе Brexit. У рынков есть большой потенциал для падения.

Ранее было очевидно, что США и Китай находятся куда дальше от договоренности, чем рынки полагали всю минувшую неделю. И все равно прошлая пятница завершилась совсем скромной коррекцией на основных рынках акций и практически без коррекции в казначейских облигациях США - это стало одним из самых потрясающих случаев игнорирования ситуации за последнее время. Азиатская сессия в понедельник показала несколько большую близость к реальности. С торговым соглашением между США и Китаем все так же ничего не ясно, ситуация в Гонконге опять обостряется.

На текущей неделе будет непрерывный поток новостных рисков, связанных с американо-китайским соглашением. В конце недели данные о розничных продажах в США покажут, оправдывается ли надежда ФРС на американский потребительский сектор. В США в понедельник банковский выходной, хотя биржи акций работают, так что глобальные рынки заработают в полную силу только во вторник, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в понедельник выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,2%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-2,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-1,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,3%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+15%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+9,8%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+7,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,8%, до 1,285 копейки - максимум с ноября 2017 года).

Акции "ТГК-1" выросли после выхода утром неплохого отчета за 9 месяцев по МСФО: чистая прибыль в январе-сентябре 2019 года увеличилась на 27,6% в годовом выражении, до 10,904 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба компании, на динамику доходов повлияли такие факторы, как: рост выручки от реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед, тепловой энергии, а также меры по оптимизации производственной деятельности.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,265 млрд рублей (из них 11,216 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 6,539 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).