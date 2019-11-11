.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером чуть сократил темпы снижения к доллару и евро на фоне стабилизации цен на нефть
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в октябре составила 0,1%
В октябре потребительские цены в РФ выросли на 0,1% после снижения на 0,2% в сентябре, сообщил Росстат. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,2%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,8%
 
На черном рынке появилась данные о 5 тысячах вкладчиков ВТБ
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк. Сообщение о продаже базы данных вкладчиков ВТБ появилось на специализированном форуме вечером 7 ноября. Из текста следует, что актуальность информации датируется...
 
Неизрасходованные деньги бюджета утроились за три года
Неизрасходованные деньги бюджета утроились за три года, сообщила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. Ежегодно сумма росла - с 220 млрд руб. в 2016 г. до уже 778 млрд в 2018 г. В 2019 г....
 
Конфискация грозит любому, кто не докажет законность приобретений
Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей,...
 
11 ноября 2019 года 19:35

Рубль вечером чуть сократил темпы снижения к доллару и евро на фоне стабилизации цен на нефть

Москва. 11 ноября. Доллар и евро немного укрепляются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слегка сократил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне стабилизации цен на нефть после падения в первой половине дня.

Курс доллара США составил 63,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,48 руб./EUR1, подорожав на 15,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,65 копейки - до 66,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне стабилизации котировок нефти после падения в первой половине дня. При этом участники рынка демонстрируют низкую активность, так как в США отмечается День ветеранов, хотя биржи и работают.

Участники рынка также сфокусированы на новостях относительно торгового соглашения между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. "Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

Заявления американского президента ослабили оптимизм в отношении торговой сделки двух стран, связанный с сигналами о значительном прогрессе в переговорах. Надежды на прогресс в торговых переговорах возросли после того, как на прошлой неделе в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в первый торговый день индекс МосБиржи постепенно отступает от своих исторических максимумов, а курс рубля снижается относительно доллара и евро. "Снижение индекса можно рассматривать как коррекцию после сильного роста на прошлой неделе, курс рубль немного слабеет на ожидании новостей о переговорах между США и Китаем и данных макроэкономической статистики. В рыночные котировки в последнее время уже были заложены ожидания подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, а также то, что ФРС в ближайшее время не будет ни снижать, ни повышать ставки. Сейчас инвесторы, заложившие подобные ожидания в котировки, будут смотреть на шаги, предпринимаемые США и Китаем относительно соглашения. Кроме того, новая неделя будет наполнена как выступлениями представителей ФРС, так и статистикой из США и Китая. Особенно рынки будут ждать данных по инфляции. В зависимости от макроэкономических данных или достигнутых договоренностей и следует ожидать динамику рынка", - подчеркнул Союнов.

ЦБ РФ по-прежнему видит определенное пространство для снижения ключевой ставки, но каждый раз при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП) будет проводить комплексный анализ всех факторов, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Мы будем смотреть на ситуацию, в принципе сейчас мы видим определенное пространство для дальнейшего снижения, но нужно очень внимательно следить за ситуацией, смотреть за эффектами тех мер, которые уже были реализованы, и принимать решение каждый раз на основе комплексного анализа всех факторов: и проинфляционных, и дезинфляционных", - сказала Юдаева.

Отвечая на вопрос, будет ли ЦБ в декабре рассматривать шаг снижения ставки в 50 б.п., Юдаева заявила: "Я думаю, что сейчас пока нужно все-таки смотреть за ситуацией, не так много времени прошло с предыдущего заседания, и оценивать все факторы, которые влияют на инфляцию. Это то, что нужно делать сейчас".

Банк России летом 2019 года приступил к смягчению ДКП: с июня снизил ставку четыре раза (три раза на 25 базисных пунктов (б.п.) и один раз на 50 б.п.). Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 6,5%, она находится в середине нейтрального диапазона в 6-7%.

"Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что в первом квартале 2020 года инфляция может уйти ниже 3%, но это будет техническое замедление. В дальнейшем показатель может вернуться к целевому значению. На 2020 год российский регулятор прогнозирует инфляцию в диапазоне 3,5-4,0%. Важно то, что Юдаева упомянула недавние снижения ставки и подчеркнула, что это уже является фактором разогрева инфляции. Соответственно, ЦБ РФ должен будет изучить влияние смягчения на динамику инфляции. Иными словами, ожидания паузы в цикле смягчения могут усилиться. Впрочем, дальнейшее снижение ставки также может негативно сказаться на рынке ОФЗ, а текущие параметры денежной политики сохраняют реальную положительную доходность рубля", - отметил аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок вечером в понедельник демонстрируют слабую разнонаправленную динамику после снижения в первой половине дня. Ранее на прошлой неделе они достигли максимума за полтора месяца. Двигателями рынка являются новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также заявления высокопоставленных представителей стран-членов ОПЕК в преддверии заседания в следующем месяце.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысились на 0,16% - до $62,61 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,1% - до $57,18 за баррель.

Министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи полагает, что сделка ОПЕК+ может быть продлена до конца 2020 года для достижения большей стабильности. Однако он отметил, что участникам соглашения по ограничению нефтедобычи нет необходимости увеличивать объемы сокращения, сообщает The Wall Street Journal.

"Я думаю, что нет никакого кризиса, ситуация достаточно благоприятная. По моему мнению, все индикаторы указывают на то, что ситуация на рынке складывается лучше, чем мы думали шесть месяцев назад (в июле было принято решение о продлении сделки на 9 месяцев - ИФ)", - сказал он журналистам.

"На этой неделе в преддверии встреч ОПЕК и ОПЕК+, запланированных на 5-6 декабря в Вене, выйдут ключевые данные по рынку нефти: в центре внимания будут ежемесячные отчеты трех основных организаций, публикующих прогнозы по нефтяному рынку (МЭА, ОПЕК и EIA - Управления энергетической информации Минэнерго США). Мы полагаем, что во всех трех отчетах самым важным параметром будет оценка спроса на нефть ОПЕК на следующий год, т. к. по ней можно будет судить о потенциальных масштабах дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ в 2020 году. Отметим, что в октябре представители ОПЕК дали понять, что в следующем году вероятно более существенное снижение добычи, однако в последнее время риторика изменилась и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо более оптимистично говорит о перспективах мировой экономики на 2020 год, а также о балансе спроса и предложения, перенося акценты с необходимости более выраженного сокращения добычи", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 ноября на 18,26 копейки, до 63,9121 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,48 копейки, до 70,4759 руб./EUR1.

Торги контрактом "доллар-рубль" расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за празднования в США Дня ветеранов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся по отношению к пятнице на 8,57 копейки и составил 63,9083 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 243,045, полностью пришедшимися на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 4,29 копейки на торгах в понедельник по отношению к пятнице, до 70,4649 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 5,35 копейки и составил 70,5021 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR420,605 млн, из которых EUR138,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR281,803 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,82% годовых. В то же время ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,69% годовых, ставки на сроки 1 и 6 месяцев - на отметках 6,75% и 6,83% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 ноября 2019 года 11:17
Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких отметок с начала 2014 года - "Нордеа Банк"
Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких отметок с начала 2014 года, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль умеренно укрепляется в утренние часы вторника, оставаясь ниже отметки 64 в паре с долларом и вблизи 70,4 в паре с евро. Внешний фон остается умеренно негативным,...    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 11:02
Рубль сохранит сильные позиции до конца года - Росбанк
убль сохранит сильные позиции до конца года (USD/RUB 63,5 на 4к'19) благодаря поддержке фундаментальных факторов, даже несмотря на легкую коррекцию на долговом рынке (доходности прибавили 3-4 бп вдоль кривой в понедельник), считают аналитики Росбанка. Более низкие выплаты по внешнему долгу до конца...    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 10:46
Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают - Промсвязьбанк
Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. "Внешний фон для рубля немного ухудшился – если на прошлой неделе индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency...    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 10:27
Во вторник ожидается консолидация рынка ОФЗ вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
Во вторник ожидается консолидация рынка ОФЗ вблизи текущих уровней; внимание инвесторов по-прежнему будет сконцентрировано на инфляции и комментариях представителей ЦБ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Неделя началась с коррекции на рынке ОФЗ – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. – до...    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 10:23
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне восстановления нефти и в ожидании новостей о соглашении США и Китая
Москва. 12 ноября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть и в ожидании новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем.    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 10:10
Потенциал краткосрочной нисходящей коррекции на рынке акций полностью еще не реализован - ИК "Велес Капитал"
о вторник утром российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения внешнего фона, а также близости технически важных отметок. Однако потенциал краткосрочной нисходящей коррекции полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится,...    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 09:58
Утренние прогнозы: потенциал краткосрочной нисходящей коррекции не исчерпан
Во вторник аналитики ждут нейтрального открытия торов российскими акциями с тенденцией к незначительному росту. В дальнейшем ожидается "околонулевая" динамика, однако потенциал краткосрочной нисходящей коррекции, по мнению экспертов, полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится.    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 09:56
Brent в ближайшие дни может консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель - БКС
Фьючерсы на Brent в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров между США и Китаем, говорится в комментарии "БКС Брокер". В начале недели нефтяные котировки оказались под давлением из-за сомнений...    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 09:50
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 12 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 09:45
Во вторник ожидается продолжение снижения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2950-3000 пунктов - Промсвязьбанк
нешние и внутренние факторы, которые стимулировали восходящее движение индекса Мосбиржи к историческим максимумам ослабевают, это выражается в сохранении коррекционных настроений. Во вторник ожидается продолжение снижения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2950-3000 пунктов, говорится в...    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 09:38
В центре внимания участников рынков остаются торговые переговоры США и Китая
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики. Азиатские рынки акций во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник.    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 09:37
Отечественные фондовые индексы начнут вторник с попытки восстановить потери - "Открытие Брокер"
нешний фон перед стартом торгов вторника в России слабо позитивный, рынки могут немного снизить свою тревожность. Отечественные фондовые индексы начнут день с попытки восстановить потери предыдущей сессии, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 09:26
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника незначительным приростом - ИК "Алго Капитал"
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное, это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом в пределах 0,1-0,3%, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". Несмотря на умеренное падение в понедельник, в индексах...    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 09:18
Ожидается нейтральная динамика рынка акций в первой половине вторника - Алор Брокер
Во вторник ожидается нейтральная динамика рынка акций в первой половине дня, а в дальнейшем возможно как повышение, так и понижение фондового рынка, говорится в комментарии Алор Брокер. По итогам понедельника российский рынок акций снизился на 0,4% и закрылся около отметки 2961 пункт. Ближайшая...    читать дальше
.
12 ноября 2019 года 09:02
Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки 64 возрастают - Промсвязьбанк
Внутренние факторы пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля, внешний фон немного ухудшился, шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки 64 возрастают, говорится в комментарии Промсвязьбанка. На внутреннем валютном рынке в понедельник в связи с банковским выходным в США (День...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.