Рубль вечером чуть сократил темпы снижения к доллару и евро на фоне стабилизации цен на нефть

Москва. 11 ноября. Доллар и евро немного укрепляются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слегка сократил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне стабилизации цен на нефть после падения в первой половине дня.

Курс доллара США составил 63,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,48 руб./EUR1, подорожав на 15,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,65 копейки - до 66,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне стабилизации котировок нефти после падения в первой половине дня. При этом участники рынка демонстрируют низкую активность, так как в США отмечается День ветеранов, хотя биржи и работают.

Участники рынка также сфокусированы на новостях относительно торгового соглашения между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. "Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

Заявления американского президента ослабили оптимизм в отношении торговой сделки двух стран, связанный с сигналами о значительном прогрессе в переговорах. Надежды на прогресс в торговых переговорах возросли после того, как на прошлой неделе в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в первый торговый день индекс МосБиржи постепенно отступает от своих исторических максимумов, а курс рубля снижается относительно доллара и евро. "Снижение индекса можно рассматривать как коррекцию после сильного роста на прошлой неделе, курс рубль немного слабеет на ожидании новостей о переговорах между США и Китаем и данных макроэкономической статистики. В рыночные котировки в последнее время уже были заложены ожидания подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, а также то, что ФРС в ближайшее время не будет ни снижать, ни повышать ставки. Сейчас инвесторы, заложившие подобные ожидания в котировки, будут смотреть на шаги, предпринимаемые США и Китаем относительно соглашения. Кроме того, новая неделя будет наполнена как выступлениями представителей ФРС, так и статистикой из США и Китая. Особенно рынки будут ждать данных по инфляции. В зависимости от макроэкономических данных или достигнутых договоренностей и следует ожидать динамику рынка", - подчеркнул Союнов.

ЦБ РФ по-прежнему видит определенное пространство для снижения ключевой ставки, но каждый раз при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП) будет проводить комплексный анализ всех факторов, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Мы будем смотреть на ситуацию, в принципе сейчас мы видим определенное пространство для дальнейшего снижения, но нужно очень внимательно следить за ситуацией, смотреть за эффектами тех мер, которые уже были реализованы, и принимать решение каждый раз на основе комплексного анализа всех факторов: и проинфляционных, и дезинфляционных", - сказала Юдаева.

Отвечая на вопрос, будет ли ЦБ в декабре рассматривать шаг снижения ставки в 50 б.п., Юдаева заявила: "Я думаю, что сейчас пока нужно все-таки смотреть за ситуацией, не так много времени прошло с предыдущего заседания, и оценивать все факторы, которые влияют на инфляцию. Это то, что нужно делать сейчас".

Банк России летом 2019 года приступил к смягчению ДКП: с июня снизил ставку четыре раза (три раза на 25 базисных пунктов (б.п.) и один раз на 50 б.п.). Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 6,5%, она находится в середине нейтрального диапазона в 6-7%.

"Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что в первом квартале 2020 года инфляция может уйти ниже 3%, но это будет техническое замедление. В дальнейшем показатель может вернуться к целевому значению. На 2020 год российский регулятор прогнозирует инфляцию в диапазоне 3,5-4,0%. Важно то, что Юдаева упомянула недавние снижения ставки и подчеркнула, что это уже является фактором разогрева инфляции. Соответственно, ЦБ РФ должен будет изучить влияние смягчения на динамику инфляции. Иными словами, ожидания паузы в цикле смягчения могут усилиться. Впрочем, дальнейшее снижение ставки также может негативно сказаться на рынке ОФЗ, а текущие параметры денежной политики сохраняют реальную положительную доходность рубля", - отметил аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок вечером в понедельник демонстрируют слабую разнонаправленную динамику после снижения в первой половине дня. Ранее на прошлой неделе они достигли максимума за полтора месяца. Двигателями рынка являются новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также заявления высокопоставленных представителей стран-членов ОПЕК в преддверии заседания в следующем месяце.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысились на 0,16% - до $62,61 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,1% - до $57,18 за баррель.

Министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи полагает, что сделка ОПЕК+ может быть продлена до конца 2020 года для достижения большей стабильности. Однако он отметил, что участникам соглашения по ограничению нефтедобычи нет необходимости увеличивать объемы сокращения, сообщает The Wall Street Journal.

"Я думаю, что нет никакого кризиса, ситуация достаточно благоприятная. По моему мнению, все индикаторы указывают на то, что ситуация на рынке складывается лучше, чем мы думали шесть месяцев назад (в июле было принято решение о продлении сделки на 9 месяцев - ИФ)", - сказал он журналистам.

"На этой неделе в преддверии встреч ОПЕК и ОПЕК+, запланированных на 5-6 декабря в Вене, выйдут ключевые данные по рынку нефти: в центре внимания будут ежемесячные отчеты трех основных организаций, публикующих прогнозы по нефтяному рынку (МЭА, ОПЕК и EIA - Управления энергетической информации Минэнерго США). Мы полагаем, что во всех трех отчетах самым важным параметром будет оценка спроса на нефть ОПЕК на следующий год, т. к. по ней можно будет судить о потенциальных масштабах дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ в 2020 году. Отметим, что в октябре представители ОПЕК дали понять, что в следующем году вероятно более существенное снижение добычи, однако в последнее время риторика изменилась и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо более оптимистично говорит о перспективах мировой экономики на 2020 год, а также о балансе спроса и предложения, перенося акценты с необходимости более выраженного сокращения добычи", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 ноября на 18,26 копейки, до 63,9121 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,48 копейки, до 70,4759 руб./EUR1.

Торги контрактом "доллар-рубль" расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за празднования в США Дня ветеранов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся по отношению к пятнице на 8,57 копейки и составил 63,9083 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 243,045, полностью пришедшимися на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 4,29 копейки на торгах в понедельник по отношению к пятнице, до 70,4649 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 5,35 копейки и составил 70,5021 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR420,605 млн, из которых EUR138,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR281,803 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,82% годовых. В то же время ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,69% годовых, ставки на сроки 1 и 6 месяцев - на отметках 6,75% и 6,83% годовых соответственно.