Цены евробондов РФ в понедельник демонстрируют боковую динамику на фоне низкой активности

Москва. 11 ноября. Котировки российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют в основном боковую динамику на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США (День ветеранов). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 8 ноября на 14 базисных пунктов и составила 113,92% от номинала, что соответствует доходности 2,79% годовых (рост на 4 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 пункта и составил 112 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли всего на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,92% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,095% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 16 пунктов, поднявшись до 123,04% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,05% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 4 базисных пункта - до 110,17% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,025% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и в пятницу, составила 109,45% от номинала (доходность - 2,29% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 23 базисных пункта, подорожав до 118,25% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,135% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 8 базисных пунктов, до 107,33% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,16% годовых).

"Сегодня для рынка российских еврооблигаций был не показательный день. Из-за праздничного дня в США торги отечественными бумагами проходили в основном в первой половине дня, а после обеда активность участников рынка практически полностью сошла на нет. При этом сегодня были некоторые опасения, что российские еврооблигации могут снизиться в цене, отыгрывая негативную динамику US Treasuries, отмечавшуюся поздно вечером в пятницу. Но за счет того, что сегодня динамика евробондов, номинированных в других валютах, в частности, в евро и швейцарских франках, была уже слабо позитивной, наши бумаги смогли удержаться от падения и в целом продемонстрировали боковую динамику. Таким образом, основные события на рынке будут происходить уже завтра, когда будет понятна дальнейшая динамика американских казначейских обязательств. С одной стороны, рынок еврооблигаций России стоит уже довольно высоко и ему сложно продолжать движение вверх без сильных новых драйверов. Но, с другой стороны, на рынке нет и каких-то значимых негативных факторов, способных вызвать активизацию продавцов, поэтому мы сейчас и видим некоторое топтание на месте", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.