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11 ноября 2019 года 18:19
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Walgreens Boots Alliance, Inc.: покупка от текущих уровней: $59,24; целевой уровень: $63,5; стоп-лосс: $57,2; ожидаемая доходность: +7,2%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. Walgreens Boots Alliance - крупнейшая в мире аптечная компания. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 13,7. 3. С точки зрения технического анализа цена мы сейчас наблюдаем "бычий" сигнал: цена пробила диагональный уровень. сопротивления и протестировала его в качестве поддержки. 4. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль. 5. Компания на прошлой неделе начала предварительные переговоры с инвесторами о выкупе компании, с тем, чтобы сделать её частной. В моменте это позитивная новость, которая поддержит котировки. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет в декабре. 2. При покупке стоит учитывать дивидендную отсечку на следующей неделе. Вторая инвестиционная идея - PepsiCo, Inc.: продажа от текущих уровней: $133,13; целевой уровень: $124,5; стп-лосс: $137,4; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. PepsiCo, Inc.- американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания. Привлекательность идеи: 1. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем "медвежий сигнал" - цена пробила горизонтальный уровень поддержки и протестировала его в качестве сопротивления. 2. Согласно последним данным, потребление газированных напитков на душу населения упало до самого низкого уровня за последние 34 года. 3. Некоторые штаты США и зарубежные страны ввели огромные налоги на сладкие напитки, чтобы сократить дефицит бюджета. Аналитики рассматривают текущую цену акций компании как переоцененную, так как сейчас наблюдается самая низкая за 10 лет дивидендная доходность - 2,8%. Риски открытия позиции: 1. Последний квартальный отчет оказался лучше ожиданий. Третья инвестиционная идея - The Hershey Company: покупка от текущих уровней: $140,97; wелевой уровень: $151; стоп-лосс: $136; ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. The Hershey Company - американская кондитерская компания, пятая крупнейшая в мире, крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке. Привлекательность идеи: 1. Основные денежные потоки (выручка, операционный денежный поток и акционерный капитал) компании продолжают расти. 2. Прогнозируется рост прибыли на 5% в 2020 году. 3. Hershey находится в процессе реализации новой стратегии развития компании, которая предусматривает рост цен и ориентация на более маржинальные бренды. Это может привести к дальнейшему росту в долгосрочной перспективе. 4. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена находится в долгосрочном растущем тренде, но в последнее время была локальная коррекция. Рост может возобновиться от ближайшего локального уровня поддержки. 5. Недавнее приобретение компании Amplify может ускорить рост продаж. 6. Международный рост был обнадеживающим, поскольку компания разработала стратегию, которая позволила увеличить долю на ключевых рынках. В Мексике, например, она увеличила долю рынка за последние 17 кварталов, в то время как запуск Kisses в Индии был хорошо принят потребителями. Дальнейшие инвестиции в быстрорастущие рынки могут диверсифицировать географический охват компании, а также улучшить темпы ее роста. Риски открытия позиции: 1. Возрастающая долговая нагрузка компании. 2. При покупке стоит учитывать дивидендную отсечку 21 ноября.
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