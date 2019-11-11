Рубль днем продолжает умеренное снижение к доллару и евро на уменьшении интереса к риску и на фоне падающей нефти

Москва. 11 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на снижении интереса инвесторов к риску из-за усиления пессимизма относительно торгового соглашения США-Китай, а также на фоне падающей нефти.

Курс доллара США составил 63,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,51 руб./EUR1, подорожав на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,08 копейки - до 66,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 ноября на 18,26 копейки, до 63,9121 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,48 копейки, до 70,4759 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам на фоне снижения вероятности скорого подписания торгового соглашения между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. "Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

Заявления американского президента ослабили оптимизм в отношении торговой сделки двух стран, связанный с сигналами о значительном прогрессе в переговорах. Надежды на прогресс в торговых переговорах возросли после того, как на прошлой неделе в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

В США отмечается День ветеранов, но биржи работают.

"Поводом для давления на рубль выступают ухудшение аппетита к риску на фоне обострения напряженности в Гонконге, а также противоречивая риторика по торговым переговорам. Трамп пока не подтвердил сообщения китайской стороны о готовности к поэтапной отмене тарифов. Неделя не слишком богата на значимую макроэкономическую статистику, поэтому внимание участников рынка останется сосредоточенным на теме торговых переговоров, которая может получить развитие в ходе запланированного на вторник выступления Трампа. Данное событие мы расцениваем, скорее, как фактор риска для рубля, поскольку события последних недель показывают, что переговоры по-прежнему идут непросто. При этом в текущих котировках рисковых активов уже заложены весьма оптимистичные сценарии", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Рубль постепенно приближается к отметке 64 руб./$1, начав неделю на 63,9 руб./$1, и, в условиях умеренного негатива, будет оставаться вблизи текущих уровней, если не найдет поводов для закрепления в диапазоне 64-64,5 руб./$1. С пятницы начались покупки валюты в рамках бюджетного правила в увеличенном объеме - суммарный дневной объем операций, с учетом докупок ЦБ РФ, в ноябре на 18% больше октябрьского уровня, что наравне с плановым увеличением объемов погашения внешнего долга будет оказывать повышенное давление на курс национальной валюты", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК дешевеет на 1,1% - до $61,82 за баррель. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,31% - до $56,49 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,9%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось третью неделю подряд - на 7 единиц - до 684 установок.

"На этой неделе в преддверии встреч ОПЕК и ОПЕК+, запланированных на 5-6 декабря в Вене, выйдут ключевые данные по рынку нефти: в центре внимания будут ежемесячные отчеты трех основных организаций, публикующих прогнозы по нефтяному рынку (МЭА, ОПЕК и EIA - Управления энергетической информации Минэнерго США). Мы полагаем, что во всех трех отчетах самым важным параметром будет оценка спроса на нефть ОПЕК на следующий год, т. к. по ней можно будет судить о потенциальных масштабах дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ в 2020 году. Отметим, что в октябре представители ОПЕК дали понять, что в следующем году вероятно более существенное снижение добычи, однако в последнее время риторика изменилась и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо более оптимистично говорит о перспективах мировой экономики на 2020 год, а также о балансе спроса и предложения, перенося акценты с необходимости более выраженного сокращения добычи", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,82% годовых. В то же время ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,69% годовых, ставки на сроки 1 и 6 месяцев - на отметках 6,75% и 6,83% годовых соответственно.