Рублевый долговой рынок сохраняет привлекательность - Sberbank Asset Management

Рублевый долговой рынок сохраняет привлекательность благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина.

При этом, по мнению эксперта, наиболее интересно выглядят корпоративные облигации, спреды по которым расширились ввиду того, что ОФЗ показывали в последние недели более быстрое снижение ставок. В ближайшее время спреды по корпоративным облигациям могут продемонстрировать сужение (и соответствующий ценовой рост).