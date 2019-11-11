Публичные фондовые рынки США превратились из механизма привлечения денежных средств в механизм их возврата - Julius Baer

Бум на рынке венчурного финансирования и инвестиций в стартапы стал одним из непреднамеренных последствий нулевых и отрицательных процентных ставок в мире, говорится в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. Данная ситуация несет в себе угрозу значительного нерационального распределения капитала. Инвесторы активно вкладываются в финансирование компаний, не показывающих никакой прибыли, в надежде найти новую прорывную бизнес-модель.

"Тем временем, венчурный рынок - это игра с дефицитом капитала, а не его изобилием, - отмечает Ив Бонзон. - В последнее время окно возможностей для проведения IPO компаниями без фактической прибыли практически закрылось. Во многих отношениях нынешнее необыкновенное воодушевление по поводу стартап-индустрии является, в определенной степени, повторением пузыря доткомов 1998-2000 годов, но на этот раз в контексте частных инвестиций, при котором понимание инвесторами реальных цен активов переносится на будущую перспективу. При этом возможное схлопывание нового пузыря вряд ли будет менее болезненным".

Тем временем, пока стоимость акционерного капитала остается значительно выше стоимости долга, непогашенный публичный акционерный капитал неуклонно сокращается. Объем дивидендов и обратного выкупа акций компаниями из индекса S&P 500 суммарно составляет приблизительно 1,4 трлн долл. США. "Это означает текущую доходность на уровне более 5%, тогда как американские банки с высокой рыночной капитализацией (более 50 млрд долл. США) в настоящее время имеют среднее значение этого показателя около 12%. На этом фоне мы уже долгое время считаем, что публичные фондовые рынки превратились из механизма привлечения денежных средств в механизм их возврата", - заключает эксперт Julius Baer.