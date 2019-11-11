Рынок акций РФ утром просел во главе с "Газпромом" вслед за миром, продолжился рост ВТБ на объемах

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник просел по индексам на фоне ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии из-за резкого усиления напряженности в Гонконге и ослабления оптимизма в отношении торговой сделки США с Китаем; второй день подряд против рынка растут бумаги ВТБ на повышенных оборотах и в отсутствие корпоративных новостей.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2965,49 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1462,07 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 63,89 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Акции ВТБ выросли до 4,65 копейки (+1,1%, максимум сделок составил 4,727 копейки - пик с августа 2018 года), при этом бумаги лидируют по объему торгов - на сделки с ними пришлось 1,786 млрд рублей.

Также выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1% и +1,6% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%).

Как отмечают аналитики ИК "Атон", рост акций ВТБ в конце прошлой недели начался спустя день после публикации 7 ноября хороших результатов за третий квартал по МСФО (чистая прибыль группы ВТБ выросла на 42%, до 51,2 млрд рублей - прим. ИФ). Впрочем, рост начался даже не на открытии рынка 8 ноября, а только ближе к концу торговой сессии.

По мнению эксперта компании "БКС Экспресс" Павла Тенсина, рост акций ВТБ произошел в результате пробоя верхней границы "восходящего треугольника" в районе 0,044-0,0444 рубля за штуку. Долгосрочная картина в акциях ВТБ осторожно позитивная, бумаги придерживаются среднесрочного up-тренда, и при реализации позитивного сценария цена пробьет сопротивление 0,04715 рубля. Тогда долгосрочный "медвежий" тренд, вероятно, утратит силу. Негативный сценарий предполагает возобновление down-тренда после падения к 0,035 рубля и ниже. С технической точки зрения позитивный долгосрочный сценарий чуть более вероятен, считает эксперт.

Индексы в США в пятницу выросли, достигнув новых рекордных максимумов, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, которые ослабили оптимизм в отношении торговой сделки Штатов с Китаем.

Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. "Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

В минувший четверг официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Улучшению настроений участников рынка на прошлой неделе способствовала и корпоративная отчетность. Результаты 74% из 452 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались о результатах, превзошли ожидания, согласно данным FactSet.

Вместе с тем, в понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,8%), "минусуют" Европа (CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне резкого усиления напряженности в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты.

Полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, в результате чего один из протестующих получил ранение, сообщают местные СМИ. Рано утром в понедельник была прервана работа на некоторых линиях метро, районы вокзалов и торговых центров патрулируются силами правопорядка. Протестующие использовали баррикады, чтобы блокировать дороги через финансовый центр. Накануне полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге начались в связи с намерением властей внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений. Принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено, однако протестные акции продолжились с новыми требованиями, в частности, о введении в административном районе системы прямых выборов руководства.

Статданные из Китая, обнародованные в минувшие выходные, показали, что инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с января 2012 года на фоне скачка цен на свинину, тогда как цены производителей упали максимальными темпами более чем за три года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 3,8% в годовом выражении после подъема на 3% в сентябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Стоимость продуктов питания в Китае в октябре подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней существенно сократила поголовье свиней в стране.

Нефть утром в понедельник дешевеет на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившего интерес инвесторов к рискованным активам. Рост цен отмечался вечером в пятницу на статистике Baker Hughes, а утром в понедельник цена Brent находится все еще на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 8 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,87 за баррель (-1% и +0,4% в пятницу), декабрьская цена WTI - $56,61 за баррель (-1,1% и +0,2% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,9%.

Президент США Дональд Трамп назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось третью неделю подряд - на 7 единиц - до 684 установок.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть теряет позиции из-за беспорядков в Гонконге и неуверенности рынков по поводу успеха торговых переговоров США и КНР. Однако число активных нефтяных буровых в США, по данным Baker Hughes, сократилось на 7 штук за прошлую неделю - это уже третья подряд неделя сокращения буровой активности, хотя сама тенденция длится гораздо дольше. По сравнению с прошлым годом число буровых сократилось более чем на 200 штук. Президент США Трамп заявил в субботу, что переговоры с Китаем идут хорошо, но сделка будет заключена лишь в том случае, если она будет выгодна Америке. Он также дал понять, что новости о готовности США поэтапно отменить импортные пошлины были некорректными. Рынки довольно скептически относятся к этим словам, так как понимают, что Трамп продолжает торговаться и времени у него становится все меньше.

Снижение азиатских индексов на событиях в Гонконге напоминает рынкам, что риски не ограничиваются торговой войной. Власти Гонконга уже заявляли о том, что в текущем году ВВП сократится. Ухудшение ситуации вполне может отразиться и на экономике Китая. Отечественные производители сельскохозяйственной продукции могут рассчитывать на дальнейший рост экспорта своей продукции в Китай из-за ускорения продовольственной инфляции в этой стране. Тем не менее, вниз отечественный рынок акций толкают компании сырьевого сектора, отмечает Кочетков.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, фиксация прибыли на рынке акций РФ началась в прошлую пятницу, что выглядит вполне логичным после месяца почти непрерывного роста.

Одной из причин роста пессимизма является не только сильная перегретость всех рынков, но и усилившиеся сомнения в скором подписании первого этапа торгового соглашения между США и Китаем. Однако увлекаться короткими позициями пока очень рискованно, рынок находится в сильном среднесрочном восходящем тренде, и уже неоднократно наблюдалось, как настроения быстро менялись на позитивные. Поддержкой для индекса МосБиржи выступает район чуть выше 2900 пунктов.

При этом следует помнить, что в последнее время происходит сильная накачка финансовой системы США ликвидностью, и в таких условиях не следует ждать существенного падения американских индикаторов. Снижение нефти вызвано исключительно ухудшением внешнего фона, в то время как "нефтяные" новости пока позитивные - статистика от Baker Hughes подтверждает продолжение устойчивого тренда на снижение буровой активности в Штатах.

Также следует помнить про приближающийся саммит ОПЕК+, на котором в случае падения цен возрастет вероятность принятия решения о снижении квот на добычу в первом полугодии следующего года. Наконец, Саудовская Аравия начинает IPO госкомпании Saudi Aramco. Успех размещения будет во многом зависеть от цен на нефть. Поэтому от саудовских властей можно ждать не только вербальных, но и финансовых интервенций в поддержку нефти. Сильной поддержкой для нефти Brent является отметка $60 за баррель. При приближении котировок к этому уровню нефтяные контракты имеет смысл осторожно покупать, считает Антонов.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, в условиях отсутствия значимых макроэкономических статданных динамику финансовых рынков продолжает определять риторика по торговым переговорам между США и КНР, которая остается противоречивой. Трамп сообщил об отсутствии планов по отмене действующих импортных пошлин на китайские товары, отметив при этом, что торговые переговоры между двумя странами проходят продуктивно. Позднее торговый советник США Наварро подтвердил, что Штаты не будут отменять действующие пошлины в рамках подписания первой фазы торгового соглашения. На этом фоне настроения на рынках, поддерживаемые в течение нескольких недель позитивными сообщениями по торговым переговорам, умеренно ухудшились. В понедельник фондовый рынок Гонконга оказался под давлением продаж (гонконгский индекс HangSeng потерял 2,6%) на фоне усиления протестов в стране после того, как два протестующих получили огнестрельные ранения в ходе столкновений с полицией. Рост геополитической напряженности в Гонконге также ограничивает аппетит к риску на старте новой недели, что оказывает давление и на нефть.

На этом фоне данные Baker Hughes об очередном сокращении числа активных буровых установок в США значимой поддержки нефтяным контрактам в понедельник не оказал. В фокусе внимания участников рынка остается предстоящее IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, которое состоится в начале декабря и в преддверии которого саудовская сторона может предпринимать попытки удержать цены на нефть на комфортном уровне. Тем не менее, динамику нефтяных котировок в основном продолжат определять аппетит к рисковым активам и перспективы роста спроса на сырье в условиях замедляющейся мировой экономики. На этом фоне нефтяные котировки Brent вряд ли смогут закрепиться значимо выше отметки $60 за баррель в долгосрочной перспективе, полагают аналитики Нордеа банка.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, текущая торговая неделя представляет интерес в первую очередь выступлениями различных официальных лиц. Во вторник президент США Трамп выступит в экономическом клубе Нью-Йорка. Его речь с большой долей вероятности будет содержать высказывания в отношении торговых дискуссий с Китаем и ЕС, а также теоретически выступление может анонсировать экономическую повестку на второй президентский срок в случае его переизбрания (в преддверии выборов 2016 года именно на этой площадке Трамп представил экономическую программу первого президентского срока).

Помимо этого, в среду и четверг состоятся два выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла - перед объединенным экономическим комитетом Сената и бюджетным комитетом Палаты представителей. Вряд ли выступления Пауэлла дадут четкий ориентир в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, но его риторика все же может оцениваться на твердость позиции сохранения ставки неизменной при отсутствии экономических сюрпризов. На данный момент фьючерсы на ставку отражают вероятность ее снижения на декабрьском заседании всего в 7%, и базовый сценарий по фьючерсам предполагает сохранение ставки неизменной вплоть до сентябрьского заседания 2020 года.

Для рынка акций РФ в понедельник базовым сценарием является проторговка индексом МосБиржи середины диапазона 2950-3000 пунктов с рисками отката в нижнюю половину. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь, представление "Газпромом" новой дивидендной политики 28 ноября), полагает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-5%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,2%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-2,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+16,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+15,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+6,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,5%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+2,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,473 млрд рублей (из них 1,745 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).