Рубль приближается к отметке 64 руб./$ и в условиях умеренного негатива останется вблизи текущих уровней - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль постепенно приближается к отметке 64 руб./$, начав неделю на 63,9 руб./$, и в условиях умеренного негатива будет оставаться вблизи текущих уровней, если не найдет поводов для закрепления в диапазоне 64-64,5 руб./$, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

С пятницы начались покупки валюты в рамках бюджетного правила в увеличенном объеме - суммарный дневной объем операций, с учетом докупок ЦБ РФ, в ноябре на 18% больше октябрьского уровня, что, по мнению экспертов банка "Санкт-Петербург", наравне с плановым увеличением объемов погашения внешнего долга будет оказывать повышенное давление на курс национальной валюты.