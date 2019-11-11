Нефтяные котировки вряд ли смогут закрепиться значимо выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки вряд ли смогут закрепиться значимо выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки в утренние часы снижаются более чем на 1% на фоне ослабления аппетита к рисковым активам. Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $61,8/bbl, WTI - $56,6/bbl.

"Противоречивые сообщения президента США Д. Трампа, в которых он не выразил готовности американской стороны отменить действующие импортные пошлины на китайские товары, а также усиление протестов в Гонконге вернули негативные настроения на глобальные площадки и нефтяной рынок, - отмечают эксперты банка. - На этом фоне данные Baker Hughes об очередном сокращении активных буровых установок в США на 7 единиц значимой поддержки нефтяным контрактам не оказывают".

Также аналитики "Нордеа Банка" подчеркивают, что в фокусе внимания участников рынка остается предстоящее IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, которое состоится в начале декабря и в преддверии которого саудовская сторона может предпринимать попытки удержать цены на нефть на комфортном уровне. "Тем не менее, на наш взгляд, динамику нефтяные котировок в основном продолжат определять аппетит к рисковым активам и перспективы роста спроса на сырье в условиях замедляющейся мировой экономики. На этом фоне мы по-прежнему считаем, что нефтяные котировки вряд ли смогут закрепиться значимо выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе", - резюмируют специалисты банка.