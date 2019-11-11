Рубль под умеренным давлением в условиях ухудшения настроений на мировых рынках - "Нордеа Банк"

Российская валюта начинает неделю умеренные ослаблением, вплотную приблизившись к отметке 64 в паре с долларом, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Поводом для давления на рубль выступает ухудшение аппетита к риску на фоне обострения напряженности в Гонконге, а также противоречивая риторика по торговым переговорам.

По мнению аналитиков банка, перспективы рубля в паре с европейской валютой выглядят несколько лучше, чем в паре с долларом. "В рамках недели видим риски закрепления рубля в паре с долларом выше отметки 64, в паре с евро сохраняется актуальным диапазон 70-71", - прогнозируют специалисты "Нордеа Банка".

"Неделя не слишком богата на значимую макроэкономическую статистику, поэтому внимание участников рынка останется сосредоточенным на теме торговых переговоров, которая может получить развитие в ходе запланированного на вторник выступления Трампа. - полагают эксперты "Нордеа Банка". - Данное событие мы расцениваем, скорее, как фактор риска для рубля, поскольку события последних недель показывают, что переговоры по-прежнему идут непросто. При этом в текущих котировках рисковых активов уже заложены весьма оптимистичные сценарии".