Рубль дешевеет к доллару и евро на пессимизме относительно соглашения США и Китая и на фоне падающей нефти

Москва. 11 ноября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на усилении пессимизма относительно соглашения США и Китая, а также на фоне падающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,89-63,94 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,93 руб./$1 (+13 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,5 руб./EUR1 (+17 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 14,8 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,05 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,39 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне новостей относительно торгового соглашения Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. "Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

Заявления американского президента ослабили оптимизм в отношении торговой сделки двух стран, связанный с сигналами о значительном прогрессе в переговорах.

В минувший четверг сообщалось, что официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР. Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Однако советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

В США отмечается День ветеранов, но биржи работают.

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК дешевеет на 1,02% - до $61,87 за баррель. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,01% - до $56,66 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,9%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось третью неделю подряд - на 7 единиц - до 684 установок.