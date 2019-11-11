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Главная / Мнения аналитиков / Диапазон 63,50-64 руб./долл. по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
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11 ноября 2019 года 10:43
Диапазон 63,50-64 руб./долл. по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
Диапазон 63,50-64 руб./долл. по-прежнему сохраняет актуальность – пара доллар/рубль проводит в нем большую часть времени с середины октября, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. "Явных драйверов для роста волатильности в рубле мы пока по-прежнему не видим. - указывает эксперт. - Внешний фон на данный момент считаем скорее нейтральным для рубля". Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) последнюю неделю держится в диапазоне 1640-1650 пунктов, цены на нефть также не демонстрируют высокой волатильности. "Из внутренних факторов вновь напомним, что, по нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ, и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на диапазон 63,50-64 руб./долл.". - комментирует Михаил Поддубский.
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12 ноября 2019 года 11:17
Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких отметок с начала 2014 года - "Нордеа Банк"
Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких отметок с начала 2014 года, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль умеренно укрепляется в утренние часы вторника, оставаясь ниже отметки 64 в паре с долларом и вблизи 70,4 в паре с евро. Внешний фон остается умеренно негативным,... читать дальше
.12 ноября 2019 года 11:02
убль сохранит сильные позиции до конца года (USD/RUB 63,5 на 4к'19) благодаря поддержке фундаментальных факторов, даже несмотря на легкую коррекцию на долговом рынке (доходности прибавили 3-4 бп вдоль кривой в понедельник), считают аналитики Росбанка. Более низкие выплаты по внешнему долгу до конца... читать дальше
.12 ноября 2019 года 10:46
Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. "Внешний фон для рубля немного ухудшился – если на прошлой неделе индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency... читать дальше
.12 ноября 2019 года 10:27
Во вторник ожидается консолидация рынка ОФЗ вблизи текущих уровней; внимание инвесторов по-прежнему будет сконцентрировано на инфляции и комментариях представителей ЦБ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Неделя началась с коррекции на рынке ОФЗ – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. – до... читать дальше
.12 ноября 2019 года 10:23
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне восстановления нефти и в ожидании новостей о соглашении США и Китая
Москва. 12 ноября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть и в ожидании новостей относительно торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.12 ноября 2019 года 10:10
Потенциал краткосрочной нисходящей коррекции на рынке акций полностью еще не реализован - ИК "Велес Капитал"
о вторник утром российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения внешнего фона, а также близости технически важных отметок. Однако потенциал краткосрочной нисходящей коррекции полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится,... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:58
Во вторник аналитики ждут нейтрального открытия торов российскими акциями с тенденцией к незначительному росту. В дальнейшем ожидается "околонулевая" динамика, однако потенциал краткосрочной нисходящей коррекции, по мнению экспертов, полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится. читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:56
Фьючерсы на Brent в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров между США и Китаем, говорится в комментарии "БКС Брокер". В начале недели нефтяные котировки оказались под давлением из-за сомнений... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:50
Москва. 12 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:45
Во вторник ожидается продолжение снижения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2950-3000 пунктов - Промсвязьбанк
нешние и внутренние факторы, которые стимулировали восходящее движение индекса Мосбиржи к историческим максимумам ослабевают, это выражается в сохранении коррекционных настроений. Во вторник ожидается продолжение снижения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2950-3000 пунктов, говорится в... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики. Азиатские рынки акций во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник. читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:37
нешний фон перед стартом торгов вторника в России слабо позитивный, рынки могут немного снизить свою тревожность. Отечественные фондовые индексы начнут день с попытки восстановить потери предыдущей сессии, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:26
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное, это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом в пределах 0,1-0,3%, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". Несмотря на умеренное падение в понедельник, в индексах... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:18
Во вторник ожидается нейтральная динамика рынка акций в первой половине дня, а в дальнейшем возможно как повышение, так и понижение фондового рынка, говорится в комментарии Алор Брокер. По итогам понедельника российский рынок акций снизился на 0,4% и закрылся около отметки 2961 пункт. Ближайшая... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:02
Внутренние факторы пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля, внешний фон немного ухудшился, шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки 64 возрастают, говорится в комментарии Промсвязьбанка. На внутреннем валютном рынке в понедельник в связи с банковским выходным в США (День... читать дальше
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