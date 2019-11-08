Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли, индекс МосБиржи впервые превышал 3000п

Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил ралли вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на новостях о прогрессе в подготовке предварительной торговой сделки США-КНР. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, впервые протестировав рубеж 3000 пунктов, индекс РТС - пик с осени 2013 года на фоне спроса на рисковые активы, после чего к концу недели наметилась коррекция из-за фиксации прибыли игроками перед выходными.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 31 октября по 6 ноября составил порядка $50 млн, оказавшись рекордным с середины июля текущего года, неделей ранее приток составил $20 млн. Между тем в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток на уровне $20 млн против оттока $10 млн на прошлой неделе (третья неделя оттоков).

В период с 5 по 8 ноября индекс МосБиржи вырос на 1,5% и составил 2973,19 пункта, индекс РТС прибавил 0,9% и достиг 1468,17 пункта на фоне роста доллара до 63,8 руб./$1 (+0,26 рубля) и неизменности январской нефти Brent в районе $61,5 за баррель.

Рынок акций РФ начал торговую неделю 5 ноября с роста вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи обновил исторический максимум выше 2960 пунктов, после чего скорректировался, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум почти за год бумаги "Роснефти" (+3,9%).

В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei. По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора. Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год (пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%). В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

По данным FactSet, вышедшие финотчеты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы аналитиков.

В США индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта, при прогнозах роста до 53,8 пункта с сентябрьских 52,6 пункта. Нефть Brent поднялась во вторник к $63 за баррель на фоне известий о планируемом IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco (публикация проспекта IPO ожидается 9 ноября).

В среду рынок акций РФ после локальной коррекции вместе с нефтью возобновил к вечеру подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, подогретой ожиданиями промежуточной торговой сделки США и Китая; индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, превысив 2980 пунктов. Среди лидеров роста выступили акции "Россетей" (+3%) на новостях о планах компании довести годовые выплаты дивидендов акционерам до уровня 75% от чистой прибыли по РСБУ с 2020 года, о чем сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По итогам текущего года рассматриваются выплаты в размере 50% от прибыли по РСБУ.

Подросли бумаги "Роснефти" (+0,7%) на фоне неплохого финотчета, превысившего прогнозы: чистая прибыль в III квартале составила 225 млрд рублей, за 9 месяцев - 550 млрд рублей, при этом компания с начала года снизила сумму финансового долга и торговых обязательств на 820 млрд рублей. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, компания может увеличить дивиденды по итогам 2019 года на фоне сильных финрезультатов третьего квартала и относительно стабильной конъюнктуры.

Выстрелили вверх на 40% акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (до 58,95 рубля), которое в среду объявило о запуске программы обратного выкупа акций (buyback) с премией к рынку - будет выкуплено до 5% акций по цене не выше цены IPO (132 рубля) с 11 ноября по 31 мая (общий объем обратного выкупа акций составит не более 386 млн рублей).

Нефть Brent вечером откатилась ниже $62 за баррель на статистике Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на 7,9 млн баррелей, при прогнозах роста на 2-2,7 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ вновь вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне свежих новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, индекс МосБиржи впервые превысил рубеж 3000 пунктов и поднялся в район 3010 пунктов. Нефть Brent поднялась к $62,4 за баррель на фоне известий Bloomberg, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании 5-6 декабря. Скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей.

По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора ранее декабря. Однако в четверг стало известно, что США и Китай договорились о поэтапном сворачивании пошлин в рамках подготовки торгового соглашения, о чем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна. Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, об установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, о мерах по защите интеллектуальной собственности и об открытии рынков КНР для американских компаний, сообщило издание The Wall Street Journal. Президент США Трамп сообщил, что по условиям соглашения КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Лидерами роста в четверг выступили бумаги "Мечела" (+3%) на фоне известий РБК о сделке по обмену долговыми обязательствами: банк ВТБ получил долг "Мечела" перед Сбербанком на сумму 50 млрд рублей, а Сбербанку перешел долг "Евроцемента" перед ВТБ (размер долга не раскрывался). На конец мая задолженность "Мечела" по основному долгу перед Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ составляла 347,5 млрд рублей. Акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" подскочили еще на 14,6%.

В пятницу по мировым рынкам прокатилась волна фиксации прибыли перед выходными из-за противоречивых сигналов относительно торговых переговоров США и Китая, индекс МосБиржи опустился в район 2970 пунктов. Нефть Brent подешевела до $61,55 за баррель, вернувшись на уровни 1 ноября.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР. Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, сообщивший, что если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам. Тем временем, советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле, и это решение будет принимать Трамп.

Лидерами снижения в пятницу выступили бумаги "РусАла" (-3,4%) после выхода отчета по МСФО: нормализованная чистая прибыль за III квартал снизилась на 61,5% (до $240 млн), за 9 месяцев - на 43% (до $906 млн). Без учета доли в прибыли "Норникеля" "РусАл" получил чистый убыток в III квартале в размере $34 млн, за 9 месяцев - чистый убыток $132 млн (годом ранее прибыль $873 млн).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+51%), "Мостотреста" (+24%), ВТБ (+10%); хуже рынка оказались акции Polymetal (-5%), "Группы компаний ПИК" (-3%), ПАО "Полюс" (-3%).

Рынок акций РФ во второй декаде ноября может скорректироваться вниз после 4-недельного ралли, с оглядкой на поступающие новости о торговых переговорах США-КНР. В случае отсутствия новых драйверов для роста индекс МосБиржи может просесть в район 2900-2950 пунктов, для индекса РТС коридор составит 1410-1450 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".