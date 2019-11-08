Цены евробондов РФ за неделю снизились вслед за UST на фоне роста спроса на рисковые активы

Москва. 8 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне роста спроса глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более сдержанного ценового снижения отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.

Тенденция к снижению цен сформировалась в первый же торговый день недели (и сохранилась во вторник) на фоне оптимизма инвесторов в отношении торгового соглашения США и Китая, что вызвало переток средств из активов "тихой гавани" в более рисковые инструменты, в частности, в акции. В воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei. Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора. Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Вместе с тем в середине недели ситуация на мировых фондовых рынках несколько ухудшилась на фоне возросших опасений по поводу торгового соглашения США и Китая. Ряд СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора ранее декабря. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что две площадки для проведения встречи, предложенные Вашингтоном, - в Айове и на Аляске - уже были отклонены. Теперь стороны оценивают возможность проведения встречи в Азии или в Европе, сообщил источник. Ранее предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

На этом фоне был зафиксирован локальный всплеск интереса к US Treasuries, рост которых вызвал некоторое повышение котировок и облигаций развивающихся стран, в том числе и России.

Однако в четверг инициатива как в секторе базовых активов, так и на рынке российских евробондов вновь перешла к продавцам. Инвесторы вновь переключили внимание на рисковые активы на фоне сообщений о том, что Китай и США согласились на постепенное снижение пошлин на товары в рамках подготовки торгового соглашения. За последние две недели американские и китайские переговорщики провели серьезные, конструктивные дискуссии и договорились поэтапно сворачивать пошлины по мере продвижения к заключению сделки, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна. По данным The Wall Street Journal, первый этап включает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний.

Рост доходности десятилетних американских казначейских обязательств 7 ноября составил порядка 6 базисных пунктов, до 1,88% годовых. При этом рост процентных ставок отечественных евробондов не превышал 2-3 базисных пунктов, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов, в частности, спред для десятилетних бумаг опустился до 146 базисных пунктов (средние исторические значения лежат в пределах 180-200 пунктов). Кроме того, активность покупателей сдерживала и возросшая после октябрьского заседания Федрезерва США вероятность паузы в снижении базовой процентной ставки.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,45% и составила 114,07% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 1 базисный пункт и 8 ноября составил 110 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,88% (их доходность выросла на 6,5 пункта - до 4,1% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,87% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 14 пунктов - до 197 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,8% (их доходность выросла на 11,5 базисного пункта и составила 4,15% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 0,38%, подешевев до 107,26% от номинала (его доходность выросла на 6 пунктов и составила 3,17% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,17%, до 110,13% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 3,03% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,16% (их спред к US Treasuries сузился на 14 пунктов и составил 60 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, формированию ярко выраженной тенденции будет препятствовать сохраняющаяся неопределенность в отношении заключения торговой сделки между США и Китаем, а также заявления американского ЦБ о возможной паузе в череде снижения процентных ставок.