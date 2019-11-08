Рынок акций РФ в пятницу скорректировал недельное ралли, индекс МосБиржи откатился к 2970п

Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировал недельное ралли под давлением продавцов на фоне дешевеющей нефти и охлаждения мировых фондовых площадок; лидерами снижения выступили бумаги "РусАла" после выхода отчета, а фаворитами стали обновившие максимумы с августа прошлого года без новостей бумаги ВТБ.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2973,19 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1468,17 пункта (-1,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 63,8 рубля (+0,28 рубля).

За укороченную торговую неделю индексы РТС и МосБиржи прибавили 0,9-1,5%, доллар подрос на 0,26 рубля.

Подешевели в пятницу акции "РусАла" (-3,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%).

Акции "РусАла" упали после выхода отчета по МСФО: нормализованная чистая прибыль за третий квартал снизилась на 61,5% (до $240 млн), за 9 месяцев - на 43% (до $906 млн). Без учета доли в прибыли "Норникеля" "РусАл" получил чистый убыток в третьем квартале в размере $34 млн, за 9 месяцев - чистый убыток $132 млн (годом ранее - прибыль $873 млн).

Сбербанк в октябре получил 74,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 72,8 млрд рублей годом ранее, сообщил в пятницу банк.

Чистая прибыль "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%) по МСФО в третьем квартале упала на 44%, до 13,6 млрд рублей.

Выросли акции ВТБ (+3,8%, до 4,6 копейки), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), "минусует" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,5%) и наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%) на фоне противоречивых сигналов относительно хода торговых переговоров между США и Китаем.

Ранее СМИ сообщили, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в четверг.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, сообщивший, что если первый этап соглашения будет подписан, то он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам.

Между тем, советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил в телепрограмме Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN, что пока между Вашингтоном и Пекином не достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле, а решение по этому вопросу должен принимать президент Дональд Трамп.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Вышедшие в пятницу статданные указали на замедление темпов падения китайского экспорта на фоне прогресса в торговых переговорах с США. Экспорт в октябре в долларовом выражении уменьшился на 0,9% в годовом выражении (ожидалось падение на 3,9%), импорт снизился шестой месяц подряд - на 6,4% (ожидалось падение на 8,9%).

Нефть в пятницу также подешевела после роста накануне на сигналах о значительном прогрессе в переговорах США-КНР; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $61,55 за баррель (-1,2% и +0,9% накануне), декабрьская цена WTI - $56,4 за баррель (-1,3% и +1,4% в четверг).

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, коррекция в конце недели, которую ждали, случилась. График индекса МосБиржи давно сигнализировал о некоторой перекупленности, а без внешней новостной поддержки попытки продавцов были бы не столь плодотворны. С одной стороны, финансовые СМИ пишут о заявлениях Китая по поводу готовности США и КНР к взаимной поэтапной отмене импортных пошлин, а с другой, появилась также информация о том, что в Белом доме США есть сильная оппозиция этой идее. Соответственно, настроения на рынках в пятницу заметно испортились.

Среди самых слабых бумаг преобладали нефтяники и металлурги. Пессимизма также добавил отчет "РусАла", показавший падение прибыли по итогам девяти месяцев почти в два раза. Впрочем, в прошлом году компания удачно воспользовалась санкциями против себя, реализуя продукцию по высоким ценам. Также стоит отметить сокращение чистого долга компании на 9% за третий квартал - до $6,833 млрд. Сбербанк порадовал тем, что прибыль по РСБУ за десять месяцев выросла на 7,9% - до 739,4 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) (-0,4%) сообщила о росте прибыли в третьем квартале на 6,8% - до 5,453 млрд рублей.

На нефтяном рынке ситуация осложняется тем, что запасы в США довольно активно увеличивались в последние недели при сохранении объема производства и сокращении экспорта. Это может также говорить о падении спроса на нефть. Впрочем, в октябре и ноябре происходит профилактическая перенастройка НПЗ на зимний режим работы. Соответственно, активное снижение запасов нефтепродуктов может говорить об отложенном спросе, и в конце ноября и декабре запасы нефти в развитых странах могут начать существенно сокращаться, полагает аналитик.

Рынок акций пока не получает опровержений по поводу позиции Белого дома по взаимной отмене импортных пошлин с Китаем. Индекс МосБиржи ожидаемо откатился ниже 3000 пунктов, поскольку рынок нуждался в снятии перекупленности, и внешний фон предоставил повод для этого. Однако условия для дальнейшего роста сохраняются, поэтому в период до конца года рынок еще многократно может обновить исторический максимум, считает Кочетков.

Портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также полагает, что откат является умеренной коррекцией после активного роста рынка.

Тот факт, что представители администрации Трампа подтвердили, что Вашингтон изучает возможность снижения или даже отмены импортных пошлин на китайские товары, как один из элементов подписания промежуточной сделки, заметно подбодрил инвесторов в четверг. Китай неоднократно заявлял, что полноценного торгового соглашения с США не будет, если пошлины продолжат действие. А Трамп подчеркивал, что, напротив, намерен оставить пошлины как инструмент давления на Пекин для повышения его мотивации выполнять достигнутые договоренности. Такое несовпадение мнений было серьезным камнем преткновения в процессе переговоров и ощутимо подрывало уверенность рынков в достижении сторонами торгового компромисса. Однако если теперь этот момент перестал быть острым, шансы на заключение первой промежуточной сделки и на достижение прогресса в дальнейшем диалоге существенно выросли в глазах инвесторов.

Макроэкономическая статистика из КНР принесла приятные сюрпризы - снижение объемов экспорта и импорта в октябре замедлилось. Все это дает основания полагать, что влияние американских пошлин на китайскую экономику оказалось не таким губительным, как опасались участники рынков. Однако инвесторы все еще осторожны в покупках, что заметно и по притокам средств: по данным EPFR, на прошлой неделе притоки в фонды, ориентированные на Россию, усилились на всеобщем усилении аппетита к риску, но незначительно - в фонды акций пришло $50 млн после $20 млн неделей ранее. В фонды облигаций притоки по-прежнему больше: $70 млн на прошлой неделе после $80 млн на позапрошлой.

Однако очевидно, что по мере появления большего числа деталей касательно торгового соглашения США с Китаем и/или улучшения макростатистики инвесторы будут становиться активнее в покупках и притоки в рисковые активы, включая российские, усилятся, считает Кирсанова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций РФ безостановочно поднимался с середины октября за счет роста аппетита к рисковым активам, за это время он смог прибавить более 10%, и в четверг индекс МосБиржи превысил важный психологический уровень 3000 пунктов. В этой связи некоторая коррекция, которая может получить свое развитие и на следующей неделе, выглядит вполне логичной. Однако текущее снижение вряд ли сможет кардинально поменять техническую картину. Говорить же о развороте и начале полноценного снижения можно будет в случае пробоя среднесрочного тренда ускорения, берущего начало от минимумов декабря прошлого года и проходящего в текущий момент в районе 2740 пунктов, считает эксперт.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшая поддержка для индекса МосБиржи расположена в районе 2940 пунктов, для индекса РТС - на 1455 пунктах. Оба индекса, по сути, начали реализацию "медвежьих" дивергенций с RSI на недельных графиках, которая может способствовать еще более масштабной коррекции. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник: 2940-3000 пунктов.

С фундаментальной точки зрения ситуация на зарубежных фондовых площадках в конце недели сместилась в сторону коррекционной, но сильных продаж, в отличие от российского рынка, не наблюдалось. Цены на нефть на данный момент также удерживаются выше важных краткосрочных поддержек, что дает шанс на возвращение российского рынка к росту в начале следующей недели. Тем не менее, если из-за рубежа поступят негативные сигналы, фиксация прибыли может принять более масштабный характер, считает Кожухова.

По мнению аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, будущая неделя может оказаться более насыщенной сообщениями, связанными с заключением первой фазы торговой сделки США и Китая. Если появится конкретика касательно даты и места встречи представителей двух стран для подписания сделки, и рынки к тому же получат подтверждение тому, что стороны договорились о некоторых тарифных послаблениях, можно будет наблюдать еще одну волну "risk on", от которой российский рынок не останется в стороне.

После снятия накопленной технической перекупленности индекс МосБиржи на следующей неделе может добраться до новых исторических максимумов в области 3010-3020 пунктов. При этом двигаться вверх прежними темпами рынку будет уже трудно. Рекордные высоты делают российский рынок более чутким к изменению новостного фона и более уязвимым перед внешним негативом. Прогнозный диапазон на неделю по индексу МосБиржи - 2970-3020 пунктов, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в пятницу стали акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+7,6%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,3% и +20,7% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,8%), ОАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+4,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,139 млрд рублей (из них 8,934 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 7,342 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).