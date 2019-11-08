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08 ноября 2019 года 18:42
Инвестируя в акции EM, лучше отдавать предпочтение регионам, а не секторам - эксперт MSCI по рынку акций EMEA
Динамика котировок акций EM в большей степени зависит от того, к какой стране эти бумаги принадлежат, чем от того, к какому сектору или стилю инвестирования они относятся, считает глава аналитического отдела MSCI по рынку акций EMEA Жан-Морис Лядюр. Как говорится в блоге эксперта, инвестируя в акции развивающихся рынков (EM), лучше отдавать предпочтение регионам, а не секторам. "Динамика котировок акций EM из разных стран менее коррелирует друг с другом, чем у акций с развитых рынков. Более того, реакция акций EM из разных стран относительно одного и того же события может оказаться очень разной", - считает аналитик. Таким образом, по его мнению, отдавая предпочтение страновому подходу при выборе акций EM, инвестор получает возможность более точно реализовать стратегию с учетом своих взглядов и предположений относительно определенных событий. "С учетом высокой роли странового фактора при инвестировании, мы попытались оценить эффект от торговой войны между США и Китаем на EM. Так, китайский фондовый рынок практически полностью подвержен влиянию внутренних факторов: на их долю приходится более 90%. Южная Корея и Тайвань - это две страны, наиболее подверженные влиянию со стороны как Китая, так и США", - пишет Лядюр. Эксперт отмечает, что торговая война между США и Китаем также оказывает влияние на курсы валют EM. Напрямую, если страна начинает обесценивание валюты, или косвенно, если торговая война вызывает экономический спад, который может изменить оценку нацвалюты. "В частности, слабость или сила доллара США исторически имели последствия для таких стран, как Тайвань, Россия и Бразилия", - пишет аналитик. Так, например, по его оценкам, динамика индексов MSCI Russia и MSCI Brazil оказывается хуже динамики индекса MSCI Taiwan в случае укрепления доллара США относительно основных валют и наоборот. Цены на нефть являются еще одним важным макроэкономическим фактором для стран EM. Развивающиеся страны имеют разную чувствительность к изменениям цен на нефть, в зависимости от того, является ли эта страна производителем сырья, например, Россия или Бразилия, или импортером - Китай, Индия или Тайвань.
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08 ноября 2019 года 19:46
Рубль вечером снижается к доллару и евро на уменьшении интереса к риску из-за противоречивых сигналов о соглашении США-Китай
Москва. 8 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам на противоречивых сигналах относительно соглашения между США и Китаем. читать дальше
.08 ноября 2019 года 19:44
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил ралли вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на новостях о прогрессе в подготовке предварительной торговой сделки США-КНР. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, впервые протестировав рубеж 3000 пунктов, индекс РТС - пик с осени 2013 года на фоне спроса на рисковые активы, после чего к концу недели наметилась коррекция из-за фиксации прибыли игроками перед выходными. читать дальше
.08 ноября 2019 года 19:22
Москва. 8 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне роста спроса глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более сдержанного ценового снижения отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.08 ноября 2019 года 19:20
Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировал недельное ралли под давлением продавцов на фоне дешевеющей нефти и охлаждения мировых фондовых площадок; лидерами снижения выступили бумаги "РусАла" после выхода отчета, а фаворитами стали обновившие максимумы с августа прошлого года без новостей бумаги ВТБ. читать дальше
.08 ноября 2019 года 17:49
Волатильность долгосрочных облигаций остается повышенной, поскольку рынок переваривает противоречивые сигналы по поводу внешнеторговых вопросов, динамики делового цикла, а также политики центральных банков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer... читать дальше
.08 ноября 2019 года 17:15
Рост в российских акциях продолжится на фоне глобального понижения процентных ставок, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как говорится в обзоре ИК, по расчетам ее экспертов, уменьшение безрисковой ставки на 1 процентный пункт повышает оценку российских публичных компаний в... читать дальше
.08 ноября 2019 года 16:41
Ожидается закрытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
пятницу ожидается закрытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,5% по итогам торгового дня, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Индекс Мосбиржи встретил достаточно прочную поддержку около своего внутридневного минимума, вблизи отметки 2970 пунктов. Скорее всего, его основное... читать дальше
.08 ноября 2019 года 16:00
Рынок акций РФ сохраняет потенциал для продолжения подъема, при этом рекордные высоты делают рынок более чутким к изменению новостного фона и более уязвимым перед внешним негативом, говорится в комментарии "БКС Премьер". "После снятия накопленной технической перекупленности индекс Мосбиржи на... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:31
Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, ожидается ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары, говорится в комментарии Julius Baer. Появившиеся в четверг новости о том, что США и Китай... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:30
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро из-за снижения интереса к риску на противоречивых сигналах относительно соглашения США-Китай
Москва. 8 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам на противоречивых сигналах относительно соглашения между США и Китаем. читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:10
ИСПРАВЛЕНО: Коррекция на рынке акций может получить продолжение, но многое будет зависеть от внешних сигналов - ИК "Велес Капитал"
справлено в абзаце: не "четверга", а "пятницы") Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы отступили от достигнутых накануне пиков, а рублевый индикатор опустился ниже психологически важной отметки 3000 пунктов. Перекупленность рынка высока, в связи с чем коррекция вполне может... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:09
Коррекция на рынке акций может получить продолжение, но многое будет зависеть от внешних сигналов - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга отступили от достигнутых накануне пиков, а рублевый индикатор опустился ниже психологически важной отметки 3000 пунктов. Перекупленность рынка высока, в связи с чем коррекция вполне может получить продолжение, отмечает в комментарии ИК "Велес... читать дальше
.08 ноября 2019 года 14:46
Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, вызванного оптимизмом в отношении торговых переговоров США с Китаем - УК "Райффайзен Капитал"
В пятницу, 8 ноября, российский фондовый рынок немного корректируется после активного роста в четверг, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Индекс Мосбиржи снижается на 0,6%, а РТС - на 0,8%. Азиатские рынки завершили день, а европейские... читать дальше
.08 ноября 2019 года 13:52
Сырьевой рынок все так же зависим от геополитики, и единственное, что пока мешает ап-тренду, – выход данных о запасах в США, говорится в обзоре PremEx. По сообщению EIA, запасы показали рост на 7,9 млн барр. по сравнению с прогнозом - 1,5 млн барр. Эксперты PremEx также отмечают, что инвесторы... читать дальше
.08 ноября 2019 года 13:20
ВТБ превзошел ожидания рынка по чистой прибыли в 3К19 за счет низких отчислений в резервы и повышения операционной эффективности, говорится в обзоре Газпромбанка. Банк подкорректировал ожидания по марже и стоимости риска по итогам 2019 г., но целевой показатель чистой прибыли оставил на уровне... читать дальше
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