Доходности по гособлигациям США продолжают рост - Julius Baer

Волатильность долгосрочных облигаций остается повышенной, поскольку рынок переваривает противоречивые сигналы по поводу внешнеторговых вопросов, динамики делового цикла, а также политики центральных банков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха.

Доходность эталонных 10-летних облигаций Казначейства США поднялась выше 1,90%, самого высокого уровня с 1 августа 2019 года, когда Институт управления поставками (ISM) опубликовал шокировавшее рынки значение индекса PMI в 49,1 п. Важный индикатор деловых настроений так и не восстановился выше 50 п., которые отделяют рост деловой активности от ее спада.

"Тем не менее, доходность облигаций подвергается повышательному давлению, поскольку рынок начинает учитывать в котировках масштабную торговую сделку между Китаем и США, которая будет включать отмену некоторых существующих импортных тарифов на китайские товары, - отмечает эксперт Julius Baer. - Тем временем, в Европе и Японии день ото дня растет противодействие негативным процентным ставкам, что существенно уменьшает объемы бумаг с отрицательной доходностью. По сравнению с долгосрочными облигациями американского Казначейства, доходность долговых обязательств с рейтингом BBB и BB остается относительно стабильной".