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08 ноября 2019 года 15:30

Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро из-за снижения интереса к риску на противоречивых сигналах относительно соглашения США-Китай

Москва. 8 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам на противоречивых сигналах относительно соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,39 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,89 копейки - до 66,79 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,03 копейки, до 63,7295 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,78 копейки, до 70,4211 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам, реагирующим на противоречивые сигналы относительно перспектив сделки между США и Китаем. Так, накануне официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора. Представитель американского Минторга подтвердил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле. "К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на замедление темпов падения китайского экспорта на фоне прогресса в торговых переговорах с США. Экспорт в октябре в долларовом выражении уменьшился на 0,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт снизился шестой месяц подряд - на 6,4%.

По словам аналитика Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, на глобальном рынке вновь доминируют негативные настроения по отношению к рисковым активам, причиной которых стало заявление Наварро. "На этом фоне риски по рублю в паре с долларом сегодня смещены в сторону ослабления. Мы неоднократно отмечали, что тема торговых переговоров вряд ли станет устойчивым драйвером позитивных настроений на финансовых рынках, так как противоречия между США и КНР носят фундаментальный характер, который будет трудно решить с помощью номинального соглашения. Снижение нефтяных котировок в утренние часы пока не оказывает значимого негативного влияния на рубль, так как цены на нефть остаются выше $60 за баррель (психологически важный для рубля уровень). Кроме того, в паре с евро российская валюта сохраняет шансы остаться на комфортных отметках вблизи 70,5 руб./EUR1 в условиях слабости европейской валюты на глобальном рынке Forex", - подчеркивает Евдокимова.

По словам старшего аналитика "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, в валютную секцию "Московской биржи" вернулась активность, хотя рублевые пары все еще остаются внутри проторгованных диапазонов. "Несмотря на чуть более выраженную амплитуду колебаний рубля, сами пары никуда не движутся: "американец" все так же остается внутри коридора 63,25-64,15 руб./$1, евро - в пределах 70,10-71,25 руб./EUR1. Вот здесь не меняется ровным счетом ничего. В новостном потоке нет ярко выраженного драйвера, который бы показал направление дальнейшего движения. С одной стороны, не происходит ничего плохого - это значит, что ничто не мешает дальше расти рынку и крепнуть - рублю. С другой стороны, на фоне отсутствия новостей инвесторы могут ближе к вечеру снизить активность, и тогда торги уйдут в рамки очень узких диапазонов", - отмечает Бодрова.

"Внешний фон на данный момент считаем скорее нейтральным для рубля. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging Market Currency Index) с начала недели держится в диапазоне 1640-1650 пунктов, цены на нефть также не демонстрируют высокой волатильности. Из внутренних факторов вновь напомним, что, по нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ, и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. В краткосрочной перспективе в паре "доллар-рубль" продолжаем ориентироваться на диапазон 63,5-64,0 руб./$1", - сообщил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Нефть ускорила снижение на торгах в пятницу на фоне противоречивых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая и после укрепления накануне.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 1,61% - до $61,29 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,49% - до $56,3 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом и остались на отметках 6,75%, 6,83% и 6,83% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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