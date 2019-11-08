Ожидается закрытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

В пятницу ожидается закрытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,5% по итогам торгового дня, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Индекс Мосбиржи встретил достаточно прочную поддержку около своего внутридневного минимума, вблизи отметки 2970 пунктов. Скорее всего, его основное движение уже произошло в первой половине пятницы, предполагает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Косвенное влияние на локальный рынок акций еще может оказать вечерняя публикация предварительного ноябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 мск).

В целом же, отмечает В. Манжос, ожидается закрытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня.