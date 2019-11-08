Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, вызванного оптимизмом в отношении торговых переговоров США с Китаем - УК "Райффайзен Капитал"

В пятницу, 8 ноября, российский фондовый рынок немного корректируется после активного роста в четверг, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Индекс Мосбиржи снижается на 0,6%, а РТС - на 0,8%. Азиатские рынки завершили день, а европейские торгуются с аналогичной динамикой: инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, вызванного оптимизмом в отношении торговых переговоров США с Китаем.

Тот факт, что представители администрации Д.Трампа подтвердили, что Вашингтон изучает возможность снижения или даже отмены импортных пошлин на китайские товары, как один из элементов подписания промежуточной сделки, заметно подбодрил инвесторов в четверг.

"Макроэкономическая статистика сегодня тоже радует, - отмечает София Кирсанова. - Объем экспорта и импорта в Китае в октябре хоть и снизился, но гораздо меньше ожиданий аналитиков. Все это дает основания полагать, что влияние американских пошлин на китайскую экономику оказалось не таким губительным, как опасались участники рынков. Но, тем не менее, радоваться пока рано, а потому инвесторы все еще осторожны в покупках. Это заметно и по притокам: так, по данным EPFR, на прошлой неделе притоки в фонды, ориентированные на Россию, усилились на всеобщем усилении аппетита к риску, но незначительно: в фонды акций пришло $50 млн после $20 млн неделей ранее".

В фонды облигаций притоки по-прежнему больше: $70 млн на прошлой неделе после $80 на позапрошлой. Однако очевидно, что по мере появления большего числа деталей касательно торгового соглашения США с Китаем и/или улучшения макростатистики инвесторы будут становиться активнее в покупках, и притоки в рисковые активы, включая российские, усилятся, полагает эксперт УК "Райффайзен Капитал".