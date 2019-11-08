Отчетность ВТБ позитивна для акций банка - Альфа-банк

Финансовые результаты ВТБ за 3К19 по МСФО позитивны для акций банка, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы считаем отчетность ВТБ позитивной для акций банка. Менеджмент ВТБ подтвердил свой годовой прогноз чистой прибыли на уровне 200 млрд руб., что предполагает, что в 4К19 чистая прибыль должна составить 72 млрд руб. Считаем, что это достижимый ориентир при условии улучшения ЧПМ в 4К19, а также разовых доходов (публикация октябрьских и ноябрьских результатов по МСФО – важные катализаторы для акций). При коэффициенте дивидендных выплат на уровне 50% дивидендная доходность, по нашим расчетам, составляет 8,6% при текущих уровнях котировок (большая ясность по этому вопросу, вероятно, появится в начале будущего года). В то же время текущая цена акций пока еще не отражает долгосрочные ориентиры ВТБ по прибыли и дивидендам, предусмотренные Стратегией 2019-2022, – рынок, судя по всему, пока игнорирует этот фактор из-за рисков его выполнения", - отмечают аналитики Альфа-банка.

ВТБ в четверг представил финансовые результаты за 3К19 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 42% г/г при ROE 13%, опередив как прогноз Альфа-банка, так и консенсус-прогноз рынка на 11-21% соответственно. Главным источником сюрприза в части прибыли стали более низкие в сравнении с прогнозами операционные расходы и отчисления в резервы, а также более высокие прочие доходы. Чистая процентная маржа стабилизировалась в 3К19, оставляя надежды на снижение стоимости фондирования на 4К19, тогда как стоимость риска с начала года позволила менеджменту понизить годовой прогноз этого показателя.