Рынок акций РФ утром снижается вслед за Китаем и нефтью, лидирует в откате "РусАл" после отчета

Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за индексами Китая и Европы, а также проседающей нефтью из-за противоречивых сигналов относительно торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи откатился к 2985 пунктам при этом лидерами снижения выступают бумаги "РусАла" после выхода отчета.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2985,46 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1474,21 пункта (-0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар вырос до 63,8 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (-3,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%).

Сбербанк в октябре получил 74,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 72,8 млрд руб. годом ранее, сообщил в пятницу банк.

Скорректированная EBITDA "РусАла" упала в III квартале 2019 года на 65% к данным годичной давности, до $237 млн, сообщила компания в пятницу. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $238 млн. Выручка за квартал составила $2,486 млрд, что на 15% ниже уровня прошлого года (совпадает с консенсусом). Снижение финансовых показателей объясняется падением цены алюминия на 14,3% на Лондонской бирже металлов (LME), до $1761 за тонну, что стало рекордно низким значением с конца 2016 г., а также сокращением премии к цене LME в среднем до $145 за тонну cо $167 годом ранее.

Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,1%).

Индексы в США в четверг выросли (Dow и S&P 500 достигли новых рекордов), несмотря на противоречивые сигналы относительно хода торговых переговоров между США и Китаем.

Улучшению настроений инвесторов способствовали сообщения о том, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу, - это президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Вышедшие в пятницу статданные указали на замедление темпов падения китайского экспорта на фоне прогресса в торговых переговорах с США. Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 0,9% в годовом выражении (ожидалось падение на 3,9%), импорт снизился шестой месяц подряд - на 6,4% (ожидалось падение на 8,9%).

Нефть утром в пятницу дешевеет после роста накануне на сигналах о значительном прогрессе в переговорах США-КНР; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,71 за баррель (-0,9% и +0,9% накануне), декабрьская цена WTI - $56,53 за баррель (-1,1% и +1,4% в четверг).

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что коррекция рынка акций будет временной и неглубокой.

Поводом для роста накануне стало сообщение из Китая, что Поднебесная и США договорились о взаимной отмене торговых пошлин на ряд товаров. Однако этот оптимистичный фактор действовал недолго - в пятницу снижаются фьючерсы в США и нефть. Снижение сильно перегретого рынка акций РФ в течение торгов в пятницу может быть продолжено, в том числе из-за фактора пятницы, когда усиливается желание зафиксировать прибыль перед выходными или как минимум сократить маржинальные "лонги".

Однако открывать короткие позиции очень рискованно, рынок находится в сильном восходящем тренде, и уже не раз наблюдалось, как начинавшееся снижение быстро сменялось ростом. Более правильной выглядела бы тактика постепенного наращивания среднесрочных "лонгов" по акциям "Газпрома", "Норникеля" и "ЛУКОЙЛа".

По нефти не ожидается сильных движений, но при возможнме спуске Brent к $61 за баррель длинные позиции стоит наращивать в ожидании саммита ОПЕК+. По его итогам можно и не услышать решений о еще одном снижении квот на добычу, но позитивные для нефти словесные интервенции наверняка прозвучат, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, слухи из Белого дома негативно повлияли на азиатские индексы. Прогресс переговоров США-КНР может вновь неожиданно столкнуться с непредсказуемой реакцией Трампа. Впрочем, до президентских выборов в США остается менее года, а риски рецессии - это далеко не самое благоприятное обстоятельство, чтобы убедить избирателей. Китай порадовал тем, что сократил темпы падения экспорта и импорта в октябре.

После роста накануне на новостях о переговорах нефть вновь оказалась под давлением. Постоянный сдвиг торгового перемирия на неопределенное будущее намекает на стагнацию спроса на нефть. К тому же запасы в США продолжают расти, за прошлую неделю они увеличились на 7,9 млн баррелей. Соответственно, для нефти требуется более высокая определенность, чтобы стабилизироваться на текущих уровнях. Brent в пятницу ушла ниже $62 за баррель, что отбросило индекс МосБиржи ниже 3000 пунктов. Усиление позиций продавцов также может быть обусловлено желанием зафиксировать прибыль на фоне бурного роста рынка в последнее время, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, информация о возможной отмене импортных пошлин США и Китаем при заключении первой фазы торгового соглашения пока не получило подтверждения в администрации президента США. Просел фондовый Китай, несмотря на в целом позитивную статистику по внешней торговле. В пятницу повлиять на динамику нефтяного рынка может еженедельный отчет Baker Hughes о динамике числа активных буровых установок в США. В целом котировки Brent находятся на весьма высоких уровнях и выглядят готовыми к возобновлению роста после некоторой коррекции.

Российские фондовые индексы и рубль в пятницу оказались под давлением продавцов ввиду ухудшения настроений за рубежом. Поводов для масштабной коррекции все еще нет, хотя близость исторических и многомесячных пиков по индексам и рублю подталкивает "быков" к фиксации части прибыли, особенно в случае отсутствия обнадеживающих новостей по торговому вопросу, считает Кожухова.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, умеренный позитив на глобальных рынках вызвали комментарии в СМИ, позднее подтвержденные министерством торговли Китая, что стороны пришли к соглашению о поэтапном снятии торговых пошлин. В ноябре-декабре планируется подписание соглашения первой фазы, которое, по всей видимости, уже может привести к снятию части торговых барьеров. Однако комментарии официальных лиц со стороны США несколько поубавили оптимизм. В частности, торговый советник Трампа Наварро заявил, что на данный момент соглашение об отмене действующих тарифов не является условием первой части торгового соглашения и что окончательное решение будет принимать президент.

Американский фондовый рынок продолжает держаться вблизи исторических максимумов, и пока поводов для роста волатильности не наблюдается. Позитив в части торговых споров пока носит скорее локальный характер, в то время как ряд факторов риска сохраняется. На данный момент на настроения инвесторов практически никак не повлияла тема старта процедуры импичмента в Штатах. Разумеется, шансы на ее успешное завершение на данный момент видятся весьма невысокими, однако публичное обсуждение деятельности Трампа в этом контексте может способствовать некоторому росту нервозности. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф объявил, что публичные слушания начнутся в середине следующей недели.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Мультистема" (+7,2%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+6,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,932 млрд рублей (из них 1,892 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 1,631 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).