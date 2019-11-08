Результаты Ростелекома за 3К19 в целом соответствуют ожиданиям рынка - Альфа-банк

Аналитики "Альфа-банка" считают представленную в четверг финансовую отчетность Ростелекома за 3К19 НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании и ожидают, что траектория движения акций Ростелекома в краткосрочной перспективе будет отражать восприятие рынком структуры сделки с Tele2, о которой в ближайшее время будет объявлено публично, говорится в обзоре инвестбанка.

Выручка и EBITDA превзошли прогнозы на 1-1,6%, а чистая прибыль – на 16%. Особенных сюрпризов в части операционных показателей, на взгляд экспертов "Альфа-банка", не было, драйверы роста выручки продолжали смещаться из сегмента B2C в сегмент B2B, а рост EBITDA, как и ожидалось, замедлился до однозначного с 12-13% в 1П19, на что повлияли разовые факторы.

Компания подтвердила свой прогноз на 2019 г., который соответствует текущим ожиданиям рынка. "Хотя сильная динамика чистой прибыли в сочетании с доходом от продажи помещений исторического здания Центрального Телеграфа (который будет признан в 4К19) создают хорошую базу для дивидендных выплат с потенциалом превышения уровня, предусмотренного дивидендной политикой компании, существует вероятность того, что Ростелеком не будет выплачивать промежуточные дивиденды в 2019 г., так как они зависят от одобрения сделки по покупке Tele2. Мы считаем отчетность за 3К19 НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании и ожидаем, что траектория движения акций Ростелекома в краткосрочной перспективе будет отражать восприятие рынком структуры сделки с Tele2, о которой в ближайшее время будет объявлено публично", - указывают аналитики инвестбанка.