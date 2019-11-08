Нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"

Фундаментальные факторы не позволяют новостному шуму по торговым переговорам между США и Китаем оказать существенную поддержку ценам на нефть, в результате чего нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки значимо снижаются в ходе утренних торгов пятницы на фоне возврата негативных настроений на глобальные площадки. Контракты на Brent теряют около 0,7% и торгуются вблизи отметки $61,8/bbl.

Цены на нефть традиционно значимо реагируют на новости по торговым переговорам между США и КНР, так как эскалация торгового конфликта может негативно повлиять на перспективы мирового экономического роста, что, в свою очередь, не добавит оптимизма и перспективам спроса на энергоносители.

"При этом стоит отметить, что, несмотря на положительные новости о вероятном подписании первой фазы торговой сделки между США и Китаем, нефтяные котировки остаются вблизи $60/bbl, в то время как S&P500 обновляет исторические максимумы, а другие рисковые активы получают значимую поддержку. Фундаментальные факторы, в числе которых замедление глобальной экономики, не позволяют новостному шуму по торговым переговорам оказать существенную поддержку ценам на нефть, в результате чего мы сохраняем свой взгляд, что нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе", - указывают аналитики банка.