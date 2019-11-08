Положение НОВАТЭКа в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 недостаточно прочное - "ВТБ Капитал"

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Положение "НОВАТЭКа" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 недостаточно прочное, считает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Как говорится в его обзоре, "Татнефти" (MOEX: TATN), чтобы занять место "НОВАТЭКа", необходимо обогнать его по динамике котировок всего на 3% до даты отсечки, которая наступает 14 ноября.

В настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK).

Итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, в результате которой "Татнефть" может заменить "НОВАТЭК" в списке "тяжеловесов", будут объявлены в ночь на 15 ноября 2019 года по московскому времени.

Все изменения вступят в силу 26 ноября после закрытия торгов.

Индекс MSCI Russia 10/40 является производным от индекса MSCI Russia. Распределение веса в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.