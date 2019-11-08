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Главная / Мнения аналитиков / Дальнейшее укрепление рубля до 62,5 за доллар выглядит логичным - БКС
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08 ноября 2019 года 10:45
Дальнейшее укрепление рубля до 62,5 за доллар выглядит логичным - БКС
Дальнейшее укрепление рубля к июльским минимумам на 62,5 выглядит логичным завершением движения, стартовавшего в начале сентября, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Сергея Гайворонского. Рост нефти на ожиданиях улучшений в мировой торговле оказывает российской валюте поддержку. Валюты EM демонстрируют разнонаправленную динамику. Большая часть снижается, отступая перед сильным долларом, несмотря на высокий аппетит к риску. Рубль, напротив, завершил предыдущую сессию в числе лидеров, вернувшись ниже уровня 63,6. "Пара USD/RUB после резкого выкупа во вторник и в среду вновь провалилась под нижнюю границу консолидации 64,1-63,6, - отмечает Сергей Гайворонский. - Однако неопределенность сохраняется из-за сильных позиций доллара на мировом рынке, потому однозначно говорить о продолжении тренда на укрепление рубля пока говорить нельзя. Поддержку российской валюте сейчас оказывают интервенции на тему торговой сделки, рост нефти и спрос иностранных инвесторов на отечественные активы, как долгового, так и фондового рынка".
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08 ноября 2019 года 19:46
Рубль вечером снижается к доллару и евро на уменьшении интереса к риску из-за противоречивых сигналов о соглашении США-Китай
Москва. 8 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам на противоречивых сигналах относительно соглашения между США и Китаем. читать дальше
.08 ноября 2019 года 19:44
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил ралли вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на новостях о прогрессе в подготовке предварительной торговой сделки США-КНР. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, впервые протестировав рубеж 3000 пунктов, индекс РТС - пик с осени 2013 года на фоне спроса на рисковые активы, после чего к концу недели наметилась коррекция из-за фиксации прибыли игроками перед выходными. читать дальше
.08 ноября 2019 года 19:22
Москва. 8 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне роста спроса глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более сдержанного ценового снижения отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.08 ноября 2019 года 19:20
Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировал недельное ралли под давлением продавцов на фоне дешевеющей нефти и охлаждения мировых фондовых площадок; лидерами снижения выступили бумаги "РусАла" после выхода отчета, а фаворитами стали обновившие максимумы с августа прошлого года без новостей бумаги ВТБ. читать дальше
.08 ноября 2019 года 18:42
Инвестируя в акции EM, лучше отдавать предпочтение регионам, а не секторам - эксперт MSCI по рынку акций EMEA
Динамика котировок акций EM в большей степени зависит от того, к какой стране эти бумаги принадлежат, чем от того, к какому сектору или стилю инвестирования они относятся, считает глава аналитического отдела MSCI по рынку акций EMEA Жан-Морис Лядюр. Как говорится в блоге эксперта, инвестируя в... читать дальше
.08 ноября 2019 года 17:49
Волатильность долгосрочных облигаций остается повышенной, поскольку рынок переваривает противоречивые сигналы по поводу внешнеторговых вопросов, динамики делового цикла, а также политики центральных банков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer... читать дальше
.08 ноября 2019 года 17:15
Рост в российских акциях продолжится на фоне глобального понижения процентных ставок, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как говорится в обзоре ИК, по расчетам ее экспертов, уменьшение безрисковой ставки на 1 процентный пункт повышает оценку российских публичных компаний в... читать дальше
.08 ноября 2019 года 16:41
Ожидается закрытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
пятницу ожидается закрытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,5% по итогам торгового дня, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Индекс Мосбиржи встретил достаточно прочную поддержку около своего внутридневного минимума, вблизи отметки 2970 пунктов. Скорее всего, его основное... читать дальше
.08 ноября 2019 года 16:00
Рынок акций РФ сохраняет потенциал для продолжения подъема, при этом рекордные высоты делают рынок более чутким к изменению новостного фона и более уязвимым перед внешним негативом, говорится в комментарии "БКС Премьер". "После снятия накопленной технической перекупленности индекс Мосбиржи на... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:31
Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, ожидается ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары, говорится в комментарии Julius Baer. Появившиеся в четверг новости о том, что США и Китай... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:30
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро из-за снижения интереса к риску на противоречивых сигналах относительно соглашения США-Китай
Москва. 8 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам на противоречивых сигналах относительно соглашения между США и Китаем. читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:10
ИСПРАВЛЕНО: Коррекция на рынке акций может получить продолжение, но многое будет зависеть от внешних сигналов - ИК "Велес Капитал"
справлено в абзаце: не "четверга", а "пятницы") Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы отступили от достигнутых накануне пиков, а рублевый индикатор опустился ниже психологически важной отметки 3000 пунктов. Перекупленность рынка высока, в связи с чем коррекция вполне может... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:09
Коррекция на рынке акций может получить продолжение, но многое будет зависеть от внешних сигналов - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга отступили от достигнутых накануне пиков, а рублевый индикатор опустился ниже психологически важной отметки 3000 пунктов. Перекупленность рынка высока, в связи с чем коррекция вполне может получить продолжение, отмечает в комментарии ИК "Велес... читать дальше
.08 ноября 2019 года 14:46
Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, вызванного оптимизмом в отношении торговых переговоров США с Китаем - УК "Райффайзен Капитал"
В пятницу, 8 ноября, российский фондовый рынок немного корректируется после активного роста в четверг, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Индекс Мосбиржи снижается на 0,6%, а РТС - на 0,8%. Азиатские рынки завершили день, а европейские... читать дальше
.08 ноября 2019 года 13:52
Сырьевой рынок все так же зависим от геополитики, и единственное, что пока мешает ап-тренду, – выход данных о запасах в США, говорится в обзоре PremEx. По сообщению EIA, запасы показали рост на 7,9 млн барр. по сравнению с прогнозом - 1,5 млн барр. Эксперты PremEx также отмечают, что инвесторы... читать дальше
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