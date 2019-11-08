Котировки Brent восстановились в четверг на фоне позитивных новостей из Китая - БКС

В четверг нефтяные котировки восстановили утраченные днем ранее позиции после позитивных новостей в СМИ по поводу перспектив "первого этапа" торговой сделки США и Китая, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Представитель Министерства торговли Китая заявил, что стороны договорились о постепенном пропорциональном снижении торговых пошлин в отношении друг друга.

Мировые фондовые индексы и нефтяные котировки отреагировали ростом на новости. Фьючерсы на Brent вновь вернулись выше $62 за баррель. Однако до появления конкретики относительно дальнейшего хода переговоров между крупнейшими державами цены, по мнению эксперта "БКС Брокер", могут оставаться в диапазоне $61,6-63 за баррель.

"Конкретных сроков вступления в силу соглашения о снижении пошлин, как и конкретных сроков официального оформления договоренностей "первого этапа" сделки, обозначено не было, - подчеркивает Игорь Галактионов. - Публичные заявления сторон пока слишком расплывчаты и скорее похожи на попытку успокоить рынки, чем действительно указывают на прогресс в переговорах. В целом сентимент позитивный, так как по сравнению с последними месяцами даже такая информация позволяет хотя бы надеяться, если не на скорое завершение торговых войн, то хотя бы на отсутствие новых протекционистских мер с обеих сторон".

В то же время тревожные сигналы о замедлении мировой экономики и спроса на нефть продолжают поступать. Агентство Reuters сообщает, что темпы роста спроса на топливо в Индии замедляются и близки к 6-летним минимумам. По итогам финансового года до марта 2019 г. спрос на топливо в Индии вырос на 3,4% и по оценкам аналитиков в нынешнем году достичь даже этих уровней будет проблематично.

В пятницу вечером Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США. С начала года число активных буровых установок снижается, что способствует ожиданию замедления добычи в Штатах. С утра фьючерсы Brent торгуются понижением на 0,19% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, констатирует аналитик "БКС Брокер".