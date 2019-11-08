Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешней конъюнктуры

Москва. 8 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в четверг, при этом индексы Dow и S&P 500 достигли новых рекордов, несмотря на противоречивые сигналы относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. Улучшению настроений инвесторов способствовали сообщения о том, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг. Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР. Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле. "К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая. Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 0,28%, китайский Shanghai Composite теряет менее 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - менее чем на 0,1%.

В свою очередь нефть дешевеет в пятницу на фоне противоречивых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая. Вместе с тем еще накануне цены заметно выросли на фоне поступавших сигналов о прогрессе в переговорах. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $61,95 за баррель, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на 0,89%, до $62,29 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,75% - до $56,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 1,42%, до $57,15 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,876 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,042 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 ноября вырос по отношению к предыдущему дню на 0,09% и составил 108,20 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 645,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,89%), "Роснефть-002Р-04" (+0,85%) и "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-23" (-0,46%), "ГТЛК-001Р-09" (-0,3%) и "ФПК-001Р-03" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,98% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-156R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2,99 млрд рублей, 32,69% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-159R на номинальным объемом 3 млрд рублей на 0,98 млрд рублей, 86,61% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-160R номинальным объемом 5 млрд рублей на 4,33 млрд рублей, 18,93% выпуска ИОС-SBMX-PRT-48m-001Р-87R номинальным объемом 1 млрд рублей на 0,19 млрд рублей. Срок обращения серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-156R - пять лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Срок обращения серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-159R - два года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Срок обращения серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-160R - пять лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Срок обращения серии ИОС-SBMX-PRT-48m-001Р-87R - четыре года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,7714% годовых. Кроме того, по всем выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона бондов серии БО-001P-04 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 15 млрд рублей на уровне 7,45% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,66% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 6 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в сентябре этого года, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-10Р объемом 5 млрд рублей на уровне 7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,12% годовых. Сбор заявок прошел 6 ноября. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Бонды размещаются в рамках программы облигаций банка серии 001Р на 500 млрд рублей.

ПАО "МОЭК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 6,92% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 7 ноября. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 6-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-14Р объемом 10-15 млрд рублей на уровне 7,0-7,1% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,12-7,23% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет 8 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение выпуска запланировано на 22 ноября. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р.

АО "Авангард-агро" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-02 на уровне 7,75% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. Купоны квартальные. По выпуску 3 декабря предстоит исполнение оферты. Бонды размещены в рамках программы облигаций объемом до 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы - 20 лет.